角田裕毅が”リミット”迫る10月の戦いへ ローソンも正念場と母国メディア強調「残された時間はわずか」
角田は残された時間で結果を残せるか(C)Getty Images
2025年のF1シーズンは残り7戦となり、10月5日にはシンガポールGPの決勝が控える。レッドブルグループに所属するドライバーにとって、一際、大きな意味を持つレースになると海外メディアが注目。オーストラリア放送局『FOX SPORTS AUSTRALIA』は、レッドブルの角田裕毅、レーシングブルズのリアム・ローソン、それぞれの去就に関わるグランプリであると見通している。
来季、レッドブルのマックス・フェルスタッペンの残留が確定しており、姉妹チームにあたるレーシングブルズと合わせ、3つのシートが今後決定となる。ルーキーながらレーシングブルズで表彰台も経験した、アイザック・ハジャーの昇格を有力視されているものの、グループ顧問のヘルムート・マルコ氏ら首脳陣は、「10月末」に来季陣容を決定する意向を示した。育成組織に属し今季はF2などに参戦している有望株、アービッド・リンドブラッドも含め、2026年の“3枠”を4人が争う様相となっている。
『FOX SPORTS AUSTRALIA』ではシンガポールGPを前に、公式サイト上での特集記事において、角田、ローソンの前回レースを振り返るとともに、この先のシート争いを展望。来季、角田のレーシングブルズ復帰のパターンもあり得ると見込む一方で、「リンドブラッドがハジャーのシートを引き継いだ場合、ローソンかツノダのどちらかは、ほとんど埋まってしまったドライバー市場に放り出される」などと綴っている。
ともに満足な結果を残せずにシーズンを送って来た中で、前回のアゼルバイジャンGPではローソンが5位、角田が6位でフィニッシュ。いずれも今季最高リザルトを残す結果となり、同メディアは、「ツノダが『良い週末』なら、ローソンは『最高の週末』だった」と評価。10月に入りシート決定の“リミット”が迫っているとして、今月開催のレースを含めたシーズン終盤での結果が、「2人のキャリアを左右するだろう」とも指摘する。
また、それぞれパフォーマンスが上がっている状況で迎えるシンガポールGPを、「両者にとって興味深い舞台だ」と論じており、昨季までのレース結果にも言及している。
過去3シーズンで同GPを走った角田に関しては、「これまで予選で10位・15位・8位とまずまずの成績を残してきたが、決勝では散々。昨年の12位完走が唯一の完走記録で、他の2回は接触でリタイアしている」と説明。また、ローソンは唯一出走した、2023年アルファタウリ（当時）でのデータを用い、「（ダニエル・）リカルドの代役としてここを走り、予選10位・決勝9位でポイントを獲得した経験がある。今年のモナコまではこれがキャリア最高リザルトだった」と評している。
シンガポールGPでの実績を比較する同メディアだが、両ドライバーとも現在、好調を維持していることで今回のレースでは、「どちらが優勢か予測するのは難しい」と主張。またトピックの終わりでは、シート争いについてさまざまなパターンが想定されると強調しながら、「まだ全ては未定だが、ツノダとローソンにとって残された時間はわずかとなっている」と綴り、記事を締め括っている。
10月は月末までにシンガポール、アメリカ、メキシコの3レースが開催される中、角田とローソンはどのような結果を残すのか。2人にとって来季のシートとともに、F1パイロットとしての運命さえも決する1か月になるのかもしれない。
