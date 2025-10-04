巨人の主砲・岡本和真、ヤンキースの補強候補に浮上　「ジャッジの前後を固める存在に」　ベリンジャー後釜論も

米球界からの岡本への関心は高い(C)Takamoto TOKUHARA/CoCoKARAnext

メジャーリーグはポストシーズンの熱戦が盛り上がりを見せる中、ストーブリーグに向けた話題にも現地メディアは徐々に関心を寄せて来ている。現在、プレーオフを戦っているヤンキースの来季ラインナップに、メジャー移籍が囁かれる、日本人スラッガーが加わると予想する声も根強いようだ。

米スポーツサイト『heavy』が10月1日、巨人の岡本和真について、ヤンキース入りの可能性を論じるトピックを掲載した。今オフFAとなることが予想される、コディ・ベリンジャーがチームを去った事態を想定し、同メディアは岡本を「ヤンキースにとって格好の“バックアッププラン”になる」などと評している。

トピック内で特にフォーカスされているのは、やはり岡本の長打力だ。今季は前半戦に左ひじを痛めおよそ3か月間、戦列を離れたものの同メディアでは、「復帰後はわずか200打席足らずで打率.304／出塁率.385／長打率.585、11本塁打を記録。これをシーズン通算に換算すると162試合で39本塁打相当のペースになる」と説明。通常のコンディションでの打撃スキルに高い評価を送っている。

もちろん、巨人の主軸として残してきた数シーズンでの実績も称え、「オカモトは『未知の選手』や『周辺的なプロスペクト』に分類されるような存在ではない。29歳にして日本プロ野球屈指の打者だ」と同メディアは主張する。