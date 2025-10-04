◇りそなＢ２リーグ 第１節第２日 静岡７２―６２福岡（３日・静岡県武道館）

開幕第２戦で、Ｂ２ベルテックス静岡がライジングゼファー福岡を７２―６２で下し、今季初白星を飾った。前日の開幕戦を含めて、昨季から７連敗中だった前年度の西地区王者に雪辱を果たした。

昨季のシーズン終盤に加入した元日本代表主将が、観衆を沸かせた。１５年目のシーズンを迎えたＰＧ橋本竜馬（３７）が、チーム２位の１２得点に５アシストで勝利に貢献。「勝てて良かった。上に行くには連敗しないことが大事ですから」。第３クオーターには３点シュートを連続で決めるなど逆転負けした前日の二の舞いは繰り返さなかった。福岡の福島雅人ヘッドコーチ（ＨＣ、５５）に「さすがのキャリア」と、言わせる活躍だった。

頼りになる男だ。今季から加入した柏倉哲平（３０）がコンディション不良で開幕２連戦は出場しない中、ベテランがＰＧ陣を支える。森高大ＨＣ（３６）も「しっかり、ゲームを落ち着かせてくれる。必要な時に必要な点を取ってくれた」と、ひとつ年上の３７歳に最大級の賛辞を送った。

昨季６戦全敗だった強豪から価値ある１勝。「ディフェンスが機能して６２点に抑えられたことは大きい。勝つことで自信がつく」と、橋本竜がうなずいた。次節は１１、１２日に敵地で同じ西地区の愛媛と対戦。「ひとつでも多く勝利に貢献したい」。今季副将に就任したベテランが、貪欲に白星を追い続ける。