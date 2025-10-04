ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３日（日本時間４日）、あす４日（同５日）に行われる地区シリーズ第１戦の敵地・フィリーズ戦の先発へ向けて全体練習前に敵地・シチズンズバンクパーク（フィラデルフィア）で行われた会見に出席した。

大谷は「すごい楽しみにしてます」とし、「もちろん緊張することもあるとは思いますけど、シーズンこれまでたってきて、また明日プレーできるということにまず喜びを感じてますし、健康な状態で明日またプレーできる状態を迎えられればまた、それが自分にとって幸せなことだなと思います」と意気込んだ。

レッズと本拠地で戦ったワイルドカードシリーズでは、９月３０日（同１日）の第１戦で初回先頭弾など２本塁打を放ちチームの先勝に貢献すると、第２戦でもリードを広げる貴重な適時打。ドジャースは２連勝でワイルドカードシリーズを突破し、ナ・リーグ東地区王者・フィリーズが待つ地区シリーズへと進出した。

当初はワイルドカードシリーズ第３戦の先発が見込まれていた大谷だが、２連勝で突破したことで、地区シリーズ第１戦の先発に決定。ポストシーズンで登板するのは自身初となる。地区シリーズでも第５戦までもつれた場合には、再び中６日で登板する可能性が高く、「投手・大谷」が地区シリーズのキーマンとなりそうだ。

エンゼルス時代の２３年９月に１８年１０月以来２度目となる右肘手術を受けた大谷。今季は６月からリハビリを兼ねながらメジャー登板するという異例の形で登板を続けてきた。８月２７日（同２８日）の本拠地・レッズ戦では今季唯一となる白星。レギュラーシーズン最終登板だった９月２３日（同２４日）の敵地・ダイヤモンドバックス戦では今季最長で最多の６回９１球を投げ、中１０日でのマウンドとなる。フリードマン編成本部長は、大谷に投球回や投球数の制限がないことを明言している。

フィリーズ戦は、今年９月１６日（同１７日）に本拠地で登板。５６発＆１３２打点で２冠王のシュワバー、ＭＶＰ２度のハーパーら強打者がそろう中で、５回無安打無失点の快投を見せた。