◇MLB カブス3-1パドレス(日本時間3日、リグリー・フィールド)

ワイルドカードシリーズでパドレスに2勝1敗で勝利したカブスの今永昇太投手がシャンパンファイトで勝利を喜びました。

1勝1敗でシリーズ最終戦を迎えカブスはパドレス先発のダルビッシュ有投手に対してランナー1塁から鈴木誠也選手がツーベースを放ちその後満塁とすると、クルーアームストロング選手がヒットで先制点を奪いました。

この回2点を奪ったカブスはパドレス打線を1点に封じ地区シリーズ進出。試合後のシャンパンファイトで今永投手は鈴木選手らと酔いしれました。

シャンパンファイト中にインタビューに応じた今永投手は、「僕の登板はよくなかったんですけど、こうやってチームメイトが勝たしてくれたんで、また次に向けてしっかり準備できてうれしいです」とハイテンション。

今季2度目のシャンパンファイトに「もうこれをワールドシリーズのチャンピオンまでやりたいなと思います」と決意を語り、「正直、この雰囲気にのまれてしまった部分もありますし、でも次からはしっかりと調整して、この雰囲気も込みで、次は相手のビジターにも向かうんで、しっかり調整してやりたいと思うんすけど、思うんすけど、そんなの関係ないからー関係ないからー」とギャグを交え報道陣に酒を浴びせ、周囲を笑わせました。