¡Ú¼ÂÏÃ¡Û·ÐºÑÌÌ¤¬ÍýÍ³¤Ç¡ÖÎ¥º§¡×¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤¤ºÊ!?É×¤ÎÉâµ¤¤¬¸¶°ø¤Ç²ÈÄí¤¬Êø²õÀ£Á°¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Û
¡ÚÌ¡²è¤òÆÉ¤à¡Û¥¯¥ºÃË¤ÎÉ×¤È¤ª¤µ¤é¤Ð¤·¤¿¤¤ºÊ¤À¤¬¡Ä!?
²È»ö¤·¤Ê¤¤¤È»à¤ÌÃ¶Æá(@100dannashinu)¤µ¤ó¤Ï¡¢2025Ç¯9·î¤Þ¤Ç¡Ø¿¦¾ì¤ÎÉô²¼¤ÈÉâµ¤¤·¤¿É×¤ò»ä¤Ï»à¤ó¤Ç¤âµö¤µ¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤òÏ¢ºÜ¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤µ¤ó¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¤òÃæ¿´¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÏËÜºî¤Î10¡Á14ÏÃ¤Þ¤Ç¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢·ÐºÑÌÌ¤¬ÍýÍ³¤ÇÎ¥º§¤ËÇº¤à±ü¤µ¤ó¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÃø¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¢¨ËÜºî¤Ë¤Ï¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤ÊÉ½¸½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±ÜÍ÷¤Ë¤Ï½½Ê¬¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
É×¤È°¦¿Í¤¬²ñÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ëÏ¿²»¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢ÎÞ¤òÎ®¤¹ºÊ¡£ÃµÄå¤«¤éÉâµ¤Ä´ºº¤ò¤¹¤ë¤«Ê¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¥¯¥ºÃË¤ò¤ª¤µ¤é¤Ð¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤¦ËÜÅö¤Ë²æËý¤Î¸Â³¦¡ª¡×¤È¶«¤Ö¡£¤±¤ì¤É¡¢¹â¹»¼õ¸³¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤ÎÌ¼¤Î°Ã¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ºÊ¤Ïº£¤¹¤°¤ËÎ¥º§¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ä¡£
ºÊ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÊ¹¤¤¤¿ÃµÄå¤Ï¡¢É×¤¬¡Ö¡Ø¤¢¤¤¤Ä¤é¤Ï²¶¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤¹¡£ÃµÄå¤âÏ¿²»¤µ¤ì¤¿²ñÏÃ¤Ç±ü¤µ¤ó¤¬¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢ÉÔÌû²÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÃµÄå¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿ºÊ¤Ï¡¢¡ÖÉ×¤ÎÉâµ¤Áê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÄ´ºº¤ò°ÍÍê¡£¤¹¤ë¤ÈÃµÄå¤Ï´û¤ËÉâµ¤Áê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Éâµ¤Áê¼ê¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤ë¡£Áê¼ê¤Ï¥¨¥Þ¡¦¥í¥Ù¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¥Ï¡¼¥Õ¤Î½÷À¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¥í¥Ù¡¼¥ë¤µ¤ó¤Ï¶á¡¹Â¾¤ÎÃËÀ¤È·ëº§¤·¤Æ²ñ¼Ò¤òÂà¿¦¤·¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Ø°Ü½»¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£É×¤ÏÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¡¢¥í¥Ù¡¼¥ë¤µ¤ó¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
É×¤Ï¤½¤Î»ö¼Â¤òÃÎ¤Ã¤Æ¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¡¢¤·¤«¤âºÊ¤ò²¥¤Ã¤¿Æü¤«¤é°Ã¤Ë·ù¤ï¤ì¤Æ²ÈÂ²¤ÎÃæ¤Ëµï¾ì½ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¼Ò²ñ¤ä²ÈÂ²¤ËÇû¤é¤ì¤Æ¡¢¤º¤Ã¤Èµç¶þ¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×¤Ê¤É¤È¼«Ìä¼«Åú¤¹¤ëÉ×¡£
É×¤â¡ÖÎ¥º§¤·¤Æ¼«Í³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡ª¡×¤È»×¤¤¡¢ºÊ¤ËÏÃ¤ò¤·¤è¤¦¤È²È¤Ëµ¢¤ë¡£¤¹¤ë¤È°Å°Ç¤ÎÃæ¤ËºÊ¤¬Î©¤Á¡¢ÎäÀÅ¤Ê´é¤ÇÉ×¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤³¤³¤ËºÂ¤ê¤Ê¤µ¤¤¡£¤ªÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡½¡½ºÊ¤Ï·ÐºÑÌÌ¤¬ÍýÍ³¤Ç¡¢º£¤ÏÎ¥º§¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÇº¤à±ü¤µ¤ó¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
·ÐºÑÅª¤ÊÍýÍ³¤ÇÎ¥º§¤ò·èÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¸½¼ÂÅª¤Ê¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÎ¤Ï¡¢·ëº§¤òµ¡¤Ë»Å»ö¤ò¼¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢½Ð»º¸å¤ËÂà¿¦¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï¤½¤Î¾õ¶·¤â¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Éâµ¤Áê¼ê¤Î¥í¥Ù¡¼¥ë¤µ¤ó¤ÏÂ¾¤ÎÃËÀ¤È·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢É×¤È¤ÏºÇ½é¤«¤éÍ·¤Ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Éâµ¤Áê¼ê¤ËÉâµ¤¤¬¥Ð¥ì¤¿¸å¡¢É×¤È¤Ï´Ø·¸¤òÂ³¤±¤º¡¢Á´¤¯ÊÌ¤ÎÃËÀ¤È·ëº§¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢°Õ³°¤Ë¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¥Õ¥©¥í¥ï¡¼ÍÍ¤«¤é¤è¤¯Ê¹¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Î²ò¼á¤Ç¤Ï¡¢Éâµ¤¤¬¥Ð¥ì¤ëÁ°¤ÏÉâµ¤Áê¼ê¤¬ËÜµ¤¤Ç´Ø·¸¤òÂ³¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢±üÍÍ¤Ë¥Ð¥ì¤¿½Ö´Ö¡¢¸½¼Â¤Ë°ú¤Ìá¤µ¤ì¤ÆÎä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Æ¨¤²¤ë¤è¤¦¤ËÊÌ¤ÎÆ»¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¥í¥Ù¡¼¥ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¤Ã¤ÈÍ·¤Ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó(¾Ð)¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤Ï¤³¤Î¤¢¤È¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä!?²È»ö¤·¤Ê¤¤¤È»à¤ÌÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë°ìÅÙÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§²È»ö¤·¤Ê¤¤¤È»à¤ÌÃ¶Æá(@100dannashinu)
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£