LUSH¡ß¥¹¥¯ー¥Óー¡¦¥É¥¥ー¸ÂÄê¥³¥é¥Ü♡Í·¤Ó¿´ËþºÜ¤ÎÁ´7¥¢¥¤¥Æ¥àÅÐ¾ì
±Ñ¹ñÈ¯¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥ÉLUSH¤¬¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¹¥¯ー¥Óー¡¦¥É¥¥ー¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡£2025Ç¯10·î2Æü(ÌÚ)¤è¤êÁ´¹ñ31Å¹ÊÞ¤È¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÁ´7¼ï¤Î¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï9·î29Æü(·î)Àè¹ÔÈÎÇä¡Ë¥Ð¥¹¥Ü¥à¤ä¥·¥ã¥ïー¥¸¥§¥ë¡¢¥Ü¥Ç¥£¥¹¥×¥ìー¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤ÎËÁ¸±¿´¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£Á¯¤ä¤«¤Ê¿§¤È¹á¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¡¢ËèÆü¤Î¥Ð¥¹¥¿¥¤¥à¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¢ö
¿Íµ¤¥¥ã¥é¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Ð¥¹¥Ü¥à
¥¹¥¯ー¥Óー¡¦¥É¥¥ー ¥Ð¥¹¥Ü¥à
¥ß¥¹¥Æ¥êー¥Þ¥·ー¥ó¡Ê¥Ð¥¹¥Ü¥à¡Ë
¡Ö¥¹¥¯ー¥Óー¡¦¥É¥¥ー ¥Ð¥¹¥Ü¥à¡×¡Ê1,200±ß¡Ë¤Ï¥é¥¤¥à¤Î¹á¤ê¤ÇÌÀ¤ë¤¤µ¤Ê¬¤Ë¡¢¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥êー¥Þ¥·ー¥ó ¥Ð¥¹¥Ü¥à¡×¡Ê1,300±ß¡Ë¤Ï¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È¤È¥Í¥í¥ê¤Î¹á¤ê¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ð¥¹¥¿¥¤¥à¤ò±é½Ð¡£
¸«¤¿ÌÜ¤â¥æ¥Ëー¥¯¤Ç¡¢Â£¤êÊª¤Ë¤â´î¤Ð¤ì¤ëÍ·¤Ó¿´ËþºÜ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥¤¥ª¥À¥ó¥¹¤Î¿·ºî♡W¥³¥éー¥²¥óÇÛ¹ç¥»¥é¥à¡õ¥¯¥êー¥à¤Ç¥Ï¥êÈ©¥±¥¢
¥¸¥§¥êー¡õ¥¸¥§¥ë¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤ÎÀö¾ôÂÎ¸³
¥º¥£¥ó¥¯¥¹¡ª¡Ê¥·¥ã¥ïー¥¸¥§¥êー¡Ë
¥ß¥¹¥Æ¥êー¥¤¥ó¥¯¡Ê¥·¥ã¥ïー¥¸¥§¥ë¡Ë
¤×¤ë¤×¤ë¿©´¶¤¬³Ú¤·¤¤¡Ö¥º¥£¥ó¥¯¥¹¡ª¥·¥ã¥ïー¥¸¥§¥êー¡×¡Ê2,200±ß/240g¡Ë¤ÏË¢Î©¤ÁÈ´·²¤Ç¡¢ÃµÄåµ¤Ê¬¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë°ìÉÊ¡£
¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥êー¥¤¥ó¥¯ ¥·¥ã¥ïー¥¸¥§¥ë¡×¤Ï100g1,870±ß¤«¤é500g6,150±ß¤Þ¤Ç3¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¡£¥Ð¥Ë¥é¤ä¥·¥Ê¥â¥ó¡¢¥·¥È¥é¥¹¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¹á¤ê¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¹¥¯ー¥Óー¡¦¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Î¤´¤Û¤¦¤Ó¤Î¤è¤¦♡
¹á¤ê¡õ¥±¥¢¤Ç¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÌþ¤·»þ´Ö
¥¹¥¯ー¥Óー¡¦¥¹¥Ê¥Ã¥¯ ¥Ü¥Ç¥£¥¹¥×¥ìー¡Ê¥Ü¥Ç¥£¥¹¥×¥ìー¡Ë
¥Þ¥¤¥°¥é¥Ã¥·ー¥º¡ª¡Ê¥¢¥¤¥Ñ¥Ã¥¯¡Ë
¥ß¥¹¥Æ¥êー¥Þ¥·ー¥ó ¥µ¥ó¥É¥êー¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥µ¥ó¥É¥êー¡Ë
¡Ö¥¹¥¯ー¥Óー¡¦¥¹¥Ê¥Ã¥¯ ¥Ü¥Ç¥£¥¹¥×¥ìー¡×¡Ê6,930±ß/200ml¡Ë¤Ï´Å¤¤¥¯¥Ã¥ー¤ò»×¤ï¤»¤ë¹á¤ê¤¬Ì¥ÎÏ¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¥å¥¦¥ê¤È¥«¥â¥ßー¥ë¥¦¥©ー¥¿ーÇÛ¹ç¤ÇÌÜ¸µ¤ò¥±¥¢¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥¤¥°¥é¥Ã¥·ー¥º¡ª¥¢¥¤¥Ñ¥Ã¥¯¡×¡Ê1,600±ß¡Ë¤ä¡¢¥°¥Ã¥º´¶³Ð¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥êー¥Þ¥·ー¥ó ¥µ¥ó¥É¥êー¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ê800±ß¡Ë¤âÅÐ¾ì¡£
Á´¿È¤ò¥Èー¥¿¥ë¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬Â·¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
WB SHIELD: © & ™️ WBEI¡£(s25)
LUSH¡ß¥¹¥¯ー¥Óー¤ÇÍ·¤Ó¿´¤¢¤ëËèÆü¤ò
LUSH¤È¥¹¥¯ー¥Óー¡¦¥É¥¥ー¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¿ôÎÌ¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¤Ï¡¢¥Ð¥¹¥Ü¥à¤«¤é¥Ü¥Ç¥£¥¹¥×¥ìー¤Þ¤ÇÁ´7¼ï¡£²Á³ÊÂÓ¤â800±ß～6,930±ß¤ÈÉý¹¤¯¡¢¼«Ê¬ÍÑ¤Ë¤â¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
²û¤«¤·¤µ¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢ËèÆü¤Î¥Ð¥¹¥¿¥¤¥à¤ò¡ÈËÁ¸±¤Î¤Ò¤È¤È¤¡É¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤³¤Î½©¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¢ö