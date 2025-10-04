ダルビッシュ有 シーズンに幕「体も精神的にも疲れた年でした」それでも来季へ意欲「まだ成長はできると思う」



＜2025年10月2日（木）（日本時間3日）MLB シカゴ・カブス 対 サンディエゴ・パドレス ＠リグリー・フィールド＞

サンディエゴ・パドレスのダルビッシュ有投手（39）が、ポストシーズン最短となる1回0/3でマウンドを降りた。

現地2日（日本時間3日）、敵地リグレーフィールドで行われたカブスとのワイルドカードシリーズ第3戦に先発したが、わずか21球で4安打1死球1三振2失点。試合はパドレスが1対3で敗れ、シーズンはここで幕を閉じた。

カブスは地区シリーズ進出を決め、中地区王者ブルワーズと対戦する。

ダルビッシュは初回を無失点で切り抜けたが、2回に制球を欠いた。先頭のタッカーに直球を右前に運ばれ、続く鈴木誠也には内角へ甘く入ったカットボールを捉えられ左翼線二塁打。

無死満塁のピンチを招くと、PCAに真ん中高めの直球を弾き返され先制を許し、無念の降板となった。

昨年の地区シリーズでは防御率1.98と安定感を示しただけに、予想外の結果となった。

試合後、ダルビッシュは「すごく悔しいですね。すごくいいチームでしたし、仲のいい、みんなで支え合っているチームだったので。ここで終わってしまったというのはすごく寂しいです」と胸中を明かした。

自身の投球については「初回はよかったですけど、二回になってちょっと甘く入っているところをヒットを打たれて、デッドボールもありましたし、うまくつながれたという感じ」と振り返る。

鈴木に浴びた二塁打には「内の抜けたカットボール。彼はインコースを打てるバッターなので、あれは鈴木君にはすごくいい球になったと思う」と脱帽した。

シーズンを振り返ると「とにかく疲れましたね。肘のこともそうですけど、それに対してアジャストもしなきゃいけない。毎球毎球いろんな不具合と向き合い、体も精神的にも疲れた年でした」と正直な思いを吐露。

それでも「まだ成長はできると思う」と前を向き、「まずはしっかり休んでから整理して、次のことを考えたい」と来季への準備に意欲を示した。

39歳の右腕は「リリースの強さやコントロールの重要性を改めて感じた」と話し、悔しさとともに学びを胸に刻んだ様子だった。オフは「1週間から10日くらい休んで心身をリセットしたい」と語り、再び成長を誓った。





