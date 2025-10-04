今永昇太「そんなの関係ないからー！関係ないからー！」カブス地区シリーズ進出に歓喜乱舞！



今永昇太 PHOTO:Getty Images

＜2025年10月2日（木）（日本時間3日）MLB シカゴ・カブス 対 サンディエゴ・パドレス ＠リグリー・フィールド＞

現地10月2日、ナ・リーグのワイルドカードシリーズ第3戦でカブスがパドレスに3-1で勝利し、地区シリーズ進出を決めた。

第2戦でメジャー初の救援登板を任されながら、マチャドに痛恨の2ランを浴びた今永昇太投手（30）も、この日はチームメイトとともにシャンパンファイトで歓喜の輪に加わった。

試合後の取材では「ワールドシリーズのチャンピオンまでやりたい」と力強く宣言。

さらに、「次からはしっかりと調整して、この雰囲気も込みで、次は相手のビジターにも向かうんで、しっかり調整してやりたい」と、次戦へのリベンジを誓った。

一方で、シャンパンファイトの盛り上がりの中では「そんなの関係ないからー！関係ないからー！関係ないからー！」と声を張り上げ、再び仲間と歓喜乱舞。

悔しさを抱えながらも、ポストシーズンならではの熱気に包まれた姿を見せた。

