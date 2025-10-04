©️ABCテレビ

Aぇ! groupが全国各地で出会った人たちのお手伝いをしながら、多くの人たちに愛されるグループを目指す“お手伝い＆ふれあい旅”番組「あっちこっちAぇ！」。10月4日（土）も三重県での５人旅をお届けする。

©ABCテレビ

三重県でお手伝い中のメンバーが、地元の人たちとふれ合えるお手伝いスポットが書かれた４枚のカードの中から選んだのは、「緊急募集！滅びつつある三重の影」というカードだ。伊賀市にある敢國神社に到着したAぇ! groupを待ち伏せしていたのはなんと、忍者だった！

早速、末澤誠也の首に刀を突きつけたのは、1984年に結成された世界初のプロ忍者集団「黒党（くろんど）」の頭領。挨拶代わりに「百発百中！手裏剣の術」を披露すると言い、的に向かって連続で手裏剣を打つのだが…！？

©ABCテレビ

そして、小島健と草間リチャード敬太も手裏剣に挑戦。的には、ど真ん中のセーフゾーン以外、「水遁の刑」など様々な刑が書かれており、当たったゾーンの刑が執行される。小島の手裏剣が当たったのは「おもしろ忍術の刑」。笑える忍術を披露しようと小島が奮闘していると、頭領がまさかのボケ潰しの術！？ 片や、リチャードに執行されたのは「水遁の刑」。忍んでいた忍者から水攻めに遭うハズが…！？

三重の地にルーツを持つ伊賀流忍術を今も継承するプロ忍者集団「黒党」は、忍者教室や忍者ショーを開催し、その魅力を広める活動をしている。しかし、近年は集団の高齢化が進み、若手忍者が不足しているのだとか…そこで、Aぇ! groupが忍術を体験し、忍者のかっこよさを知ってもらうお手伝い！

忍者に変身したメンバーが挑むのは「敵に見つからない歩き方の術」。眠っている敵に気づかれない歩き方を頭領に伝授してもらう。「抜き足と差し足を合わせて忍び足」だと、歩き方を教えてもらうと、「本当に音がしない」と感心する５人。さらに音を立てない“深草兎歩”と呼ばれる上級忍法を教えてもらうが、またもや・・・！？

続いて「相手を封じる戦闘忍術」。忍者は正体を隠すために変装して世を忍んでおり、正体がバレたときにのみ戦うのだとか。そこで、杖を使った「忍法！化物術」に挑戦。「バレないために、老人になりきる演技力が大事」という頭領のアドバイスで佐野晶哉が挑むが、おじいちゃん役を熱演しすぎて、爆笑コントになってしまう！？

ABCテレビ「あっちこっちAぇ!」は、毎週土曜 深夜０時25分放送。TVerでも無料配信中。

©ABCテレビ