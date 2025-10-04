◇第31回関東大学女子駅伝対校選手権大会(4日、印西市千葉ニュータウン周回コース＝6区間34.4キロ)

第31回関東大学女子駅伝が4日に号砲。前日の3日に区間エントリーが発表されました。

千葉ニュータウン周回コースで6区間(1区＝4.3キロ、2区＝3.0キロ、3区＝8.6キロ、4区＝5.6キロ、5区＝7.3キロ、6区＝5.6キロ)、計34.4キロのコース。10月26日開催の第43回全日本大学女子駅伝対校選手権大会の予選大会であり、シード校である大東文化大学・城西大学・拓殖大学・筑波大学をのぞく上位6校が全日本の切符をつかみます。

昨年の全日本2位で、この大会3連覇を狙う大東文化大は、留学生のサラ・ワンジル選手(3年)を3年連続で最長3区へ。1区の成瀬結菜選手(1年)、5区の秋竹凛音選手(1年)のルーキーたちも登録します。昨年の全日本1区(6.6キロ)で区間新記録を出した野田真理耶選手(3年)や同大会4区(4.8キロ)区間賞の蔦野萌々香選手(3年)は、区間エントリーされませんでした。

昨年の全日本3位の城西大は、1区の郄橋葵選手(4年)、2区の兼子心晴選手(4年)、6区のキャプテンの金子陽向選手(4年)と、4年生トリオを起用。3区から5区まで本澤美桜選手(2年)、大西由菜選手(1年)、本間香選手(1年)と力のある下級生を並べ、強力布陣で挑みます。主軸の石川苺選手(3年)は登録メンバーから外れています。