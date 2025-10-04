　パラグアイサッカー連盟(APF)は3日、今月10日に日本代表と対戦するパラグアイ代表メンバーを発表した。現在開催中のU-20W杯に招集されていなかった18歳のDFディエゴ・レオン(マンチェスター・U)が初招集。今回招集外となった三笘薫とチームメートの22歳MFディエゴ・ゴメス(ブライトン)、DFオマル・アルデレテ(サンダーランド)ら主力陣が名を連ねた。

　2007年生まれのD・レオンは今夏、パラグアイの強豪セロ・ポルテーニョからマンチェスター・Uに加入した左利きのSB。すでにプレミアリーグ2試合、カラバオ杯1試合でベンチ入りした他、セカンドチームでは実戦デビューも飾っている。パラグアイではリーグ戦だけでなく、南米最高峰のコパ・リベルタドーレスにも出場しており、22歳のFWディエゴ・ゴンサレス(アトラス)と並んで初招集となった。

　元ブライトンで現在は膝の負傷で離脱中のFWフリオ・エンシソ(ストラスブール)は招集されず、元ニューカッスルで現在はMLSでプレーするFWミゲル・アルミロン(アトランタ・U)がメンバー入り。欧州5大リーグからはエースストライカーのFWアントニオ・サナブリア(クレモネーゼ)と、9月にA代表デビューを果たしたばかりの20歳DFウーゴ・クエンカ(ジェノア)も食い込んだ。

　アルゼンチン出身のグスタボ・アルファロ監督率いるパラグアイは北中米W杯南米予選を6位で突破し、来年夏のW杯本大会の出場が決まっている強豪国。10日に日本代表、14日に韓国代表と対戦する。

　パラグアイ代表メンバーは以下のとおり。

▼GK

ロベルト・フェルナンデス(セロ・ポルテーニョ)

オルランド・ヒル(サン・ロレンソ)

フアン・エスピノラ(ニューウェルス・オールドボーイズ)

▼DF

グスタボ・ゴメス(パルメイラス)

オマル・アルデレテ(サンダーランド)

フニオール・アロンソ(アトレチコ・ミネイロ)

グスタボ・ベラスケス(セロ・ポルテーニョ)

アレクシス・ドゥアルテ(スパルタク・モスクワ)

フアン・カセレス(ディナモ・モスクワ)

アラン・ベニテス(インテルナシオナル)

ディエゴ・レオン(マンチェスター・U)

ウーゴ・クエンカ(ジェノア)

▼MF

マティアス・ガラルサ(リバープレート)

アンドレス・クバス(バンクーバー・ホワイトキャップス)

ルーカス・ロメロ(レコレータ)

ブライアン・オヘダ(レアル・ソルトレーク)

ダミアン・ボバディージャ(サンパウロ)

ディエゴ・ゴメス(ブライトン)

アレハンドロ・ロメロ(アルアイン)

▼FW

ミゲル・アルミロン(アトランタ・U)

ディエゴ・ゴンサレス(アトラス)

ラモン・ソサ(パルメイラス)

ロナルド・マルティネス(プラテンセ)

アンヘル・ロメロ(コリンチャンス)

アントニオ・サナブリア(クレモネーゼ)

アレックス・アルセ(インデペンディエンテ・リバダビア)