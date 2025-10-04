森保Jと戦うパラグアイ代表メンバー26人発表!! マンU加入の18歳が初招集、三笘同僚のD・ゴメスら主力陣来日へ
パラグアイサッカー連盟(APF)は3日、今月10日に日本代表と対戦するパラグアイ代表メンバーを発表した。現在開催中のU-20W杯に招集されていなかった18歳のDFディエゴ・レオン(マンチェスター・U)が初招集。今回招集外となった三笘薫とチームメートの22歳MFディエゴ・ゴメス(ブライトン)、DFオマル・アルデレテ(サンダーランド)ら主力陣が名を連ねた。
2007年生まれのD・レオンは今夏、パラグアイの強豪セロ・ポルテーニョからマンチェスター・Uに加入した左利きのSB。すでにプレミアリーグ2試合、カラバオ杯1試合でベンチ入りした他、セカンドチームでは実戦デビューも飾っている。パラグアイではリーグ戦だけでなく、南米最高峰のコパ・リベルタドーレスにも出場しており、22歳のFWディエゴ・ゴンサレス(アトラス)と並んで初招集となった。
元ブライトンで現在は膝の負傷で離脱中のFWフリオ・エンシソ(ストラスブール)は招集されず、元ニューカッスルで現在はMLSでプレーするFWミゲル・アルミロン(アトランタ・U)がメンバー入り。欧州5大リーグからはエースストライカーのFWアントニオ・サナブリア(クレモネーゼ)と、9月にA代表デビューを果たしたばかりの20歳DFウーゴ・クエンカ(ジェノア)も食い込んだ。
アルゼンチン出身のグスタボ・アルファロ監督率いるパラグアイは北中米W杯南米予選を6位で突破し、来年夏のW杯本大会の出場が決まっている強豪国。10日に日本代表、14日に韓国代表と対戦する。
パラグアイ代表メンバーは以下のとおり。
▼GK
ロベルト・フェルナンデス(セロ・ポルテーニョ)
オルランド・ヒル(サン・ロレンソ)
フアン・エスピノラ(ニューウェルス・オールドボーイズ)
▼DF
グスタボ・ゴメス(パルメイラス)
オマル・アルデレテ(サンダーランド)
フニオール・アロンソ(アトレチコ・ミネイロ)
グスタボ・ベラスケス(セロ・ポルテーニョ)
アレクシス・ドゥアルテ(スパルタク・モスクワ)
フアン・カセレス(ディナモ・モスクワ)
アラン・ベニテス(インテルナシオナル)
ディエゴ・レオン(マンチェスター・U)
ウーゴ・クエンカ(ジェノア)
▼MF
マティアス・ガラルサ(リバープレート)
アンドレス・クバス(バンクーバー・ホワイトキャップス)
ルーカス・ロメロ(レコレータ)
ブライアン・オヘダ(レアル・ソルトレーク)
ダミアン・ボバディージャ(サンパウロ)
ディエゴ・ゴメス(ブライトン)
アレハンドロ・ロメロ(アルアイン)
▼FW
ミゲル・アルミロン(アトランタ・U)
ディエゴ・ゴンサレス(アトラス)
ラモン・ソサ(パルメイラス)
ロナルド・マルティネス(プラテンセ)
アンヘル・ロメロ(コリンチャンス)
アントニオ・サナブリア(クレモネーゼ)
アレックス・アルセ(インデペンディエンテ・リバダビア)
