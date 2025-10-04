¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ÅÄÃæÍÛæÆ¤Î²¸»Õ¡¢·òÂç¹âºê¡¦ÀÄÌøÇîÊ¸´ÆÆÄ¡Ö¤Þ¤ÀÂ³¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ä¥¯¥ë¥È6¡½1¹Åç¡Ê2025Ç¯10·î3Æü¡¡¥Þ¥Ä¥À¡Ë
¡¡¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ÅÄÃæÍÛæÆÆâÌî¼ê¤Î²¸»Õ¤Ç¤¢¤ë·òÂç¹âºê¡¦ÀÄÌøÇîÊ¸´ÆÆÄ¡Û¼Â¤Ï2·³¤ÎÁ´ÆüÄø¤¬½ªÎ»¤·¤¿»þ¤Ë¡¢ËÜ¿Í¤«¤é¡Ö1Ç¯ÌÜ¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¼¡¤ÎÆü¤Ë1·³¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡¢¥×¥í½é°ÂÂÇ¤Ë¤³¤ÎÆü¤ÎÌÔÂÇ¾Þ¡Ä¡£¤Þ¤ÀÂ³¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÅö¤ËÁÇÄ¾¤Ç¤¤¤¤»Ò¡£º£¤Ç¤âµå¾ì¤ËÃ¯¤è¤ê¤âÁá¤¯¹Ô¤Ã¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö½àÈ÷¤¹¤ëÎÏ¡×¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¹â¹»¤Î»þ¤â¡¢3Ç¯²Æ¤Î°úÂà¸å¤â¤º¤Ã¤ÈÎý½¬¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌëÃÙ¤¯¤Þ¤ÇÌÛ¡¹¤È¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¡¢°úÂà¤·¤Æ¤«¤é¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤ªÉã¤µ¤ó¤Î½¼¤µ¤ó¤â¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡£¹â¹»¤«¤é¤Î¥×¥íÆþ¤ê¤Ë¤ÏÈ¿ÂÐ¤ÇÂç³Ø¿Ê³Ø¤ò´«¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤¬¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¡£3Ç¯²Æ¤Î·²ÇÏÂç²ñ·è¾¡¡£Á°¶¶¾¦Àï¤ÇÂÇ¤Ã¤¿ËÜÎÝÂÇ¤Ç¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¡¢¼«¿®¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡º£¤Ç¤âµÙ¤ß¤ÎÆü¤Ë¤Ï·²ÇÏ¤ËÍè¤Æ¡¢³Ø¹»¤½¤Ð¤Î¾Æ¤ÆùÅ¹¤Ç¿©»ö¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¼¾åÁª¼ê¤ÈÆ±¤¸º¸ÂÇ¼Ô¡£2·³¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÍèÇ¯¥¹¥¿¥á¥ó¤ÎºÂ¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ¡¢Â¼¾åÁª¼ê¤Î·ê¤ò¾¯¤·¤Ç¤âËä¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡¡