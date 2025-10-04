◆近畿学生野球秋季リーグ▽第５節３回戦 奈良学園大５―０和歌山大 （３日・ＧＯＳＡＮＤＯ南港）

近畿学生野球は奈良学園大が和歌山大を５―０で破り、３季連続４７度目のリーグ優勝を決めた。４番の松林克真一塁手（４年）＝履正社＝が２回、決勝打となるリーグ通算６本目の先制ソロ。先発の矢川幸司郎投手（３年）＝日本航空石川＝が９回１安打で完封した。初の明治神宮大会出場を懸け、３１日からの関西地区大学選手権に挑む。

優勝が懸かる一戦で、松林はしっかりと４番の仕事を果たした。２回先頭。内角高めの直球を捉え、左中間スタンドに運ぶ先制弾だ。「１本の本塁打が勝敗を分けると思っていた。１打席目に出て良かった」。納得の一発だった。

９月３０日の２回戦で９回２失点に抑え込まれ、自身も４打数無安打に封じられた和歌山大・田中輝映投手（４年）＝向陽＝を攻略した。「速い球ばかり打っていると、体の開きが早くて間が取れなくなる」と、変化球にも意識を置いて対策。６回には自身も死球で一挙４点に絡み、難敵から計５点を奪ってマウンドから引きずり下ろした。

大学卒業後は社会人野球に進む。ＮＰＢ入り志望だったが「大学日本代表選考合宿で立石正広（創価大）らのプレーを見て、今の自分の実力では勝負できない」と痛感。「さらにレベルアップして、ドラフト上位候補と言ってもらう」と、２年後の指名に目標を切り替えた。ただ、まだ大学でなすべきことが残っている。「あと１か月、頑張り続けたい」と、昨秋逃した神宮大会切符獲得へ、照準を定めた。（藤田 芽生）