巨人のトレイ・キャベッジ外野手（２８）が「ミスター・オクトーバー」になる。チームはレギュラーシーズンを終え、ここからは下克上日本一を目指す旅路が始まる。３日は休養に充てた助っ人は「プレーオフに進出するためにまずはやってきたので、これからもチームに貢献できるように」とさらなる活躍を誓った。

今季は１２３試合に出場して打率２割６分７厘、１７本塁打、５１打点。本塁打と打点はいずれもチームトップの成績で打線をけん引した。６、７月は配球などに苦しんだが、夏場から復調。後半戦は打率３割６厘、９本塁打、２４打点と日本の野球に適応した。好調の要因について「打てる球を打つことにフォーカスできている」と自己分析する。

短期決戦の重みも知る。米マイナー時代にプレーオフを経験していると明かし、「シーズン以上に１試合が重く、１点がもたらす勢いも変わるので、より集中して臨みたい」とイメージを膨らませた。

巨人が前回日本一になった１２年のポストシーズンでは助っ人のボウカーが活躍。中日とのＣＳ最終ステージで打率５割をマークすると、日本ハムとの日本シリーズ第１戦は３ランを含む５打点、第５戦は先制２ランと日本一の立役者になった。下克上に助っ人砲の活躍は不可欠。状態を上げているキャベッジが歓喜の秋の主役になる。（宮内 孝太）