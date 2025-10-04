巨人・田中将大投手（３６）がＣＳ最終Ｓの阪神戦（甲子園）先発に向け、６日から始まる「みやざきフェニックス・リーグ」で調整を進めることが３日、分かった。９月３０日の中日戦（東京Ｄ）で史上４人目の日米通算２００勝を達成し、阿部監督もＣＳでの先発起用を明言。流動的ではあるが、最短１５日の第１戦での登板も視野に準備を進めていく。

山崎、戸郷、横川の先発陣でＣＳ第１ＳのＤｅＮＡ戦（横浜）に挑む阿部巨人。西舘とともに２日に出場登録を外れた田中将は、６回２失点と好投したレギュラーシーズン最終登板から間隔があくため、最終Ｓ進出に備えて宮崎で実戦感覚を維持することが決まった。

指揮官から「もちろん投げてもらいます。ＣＳいってもらいますよ」と期待されている投手陣最年長。楽天から移籍１年目の今季は１０先発で３勝４敗だったが、先発の駒不足に苦しんだ終盤に存在感を示した。レギュラーシーズンで阪神戦の登板はなかったが、３月９日のオープン戦ではＣＳの舞台となる甲子園で、主力相手に３回１失点２奪三振の内容だった。

３位からの下克上―。その思いを何度も口にし、２００勝達成後もすぐ「ポストシーズンで日本一になるチャンスがある」と気持ちを切り替えていたベテラン。日本一奪回のピースになるべく、宮崎で準備を進める。