フィリーズとの地区シリーズへ出発

米大リーグ・ドジャースは、4日（日本時間5日）からフィリーズと地区シリーズを戦う。球団公式SNSは2日（同3日）、敵地フィラデルフィアに向かう選手たちの姿を公開。山本由伸投手は高級バッグを持参して飛行機に乗り込んだ。鮮やかな水色の逸品に「綺麗」「ファッションリーダー現る」「相変わらず派手」と驚きの声が寄せられている。

上下黒の軽装に、水色のバッグが映えた。空港に現れた山本の左手には高級ブランド「ルイ・ヴィトン」の大きなカバン。2024年秋冬メンズコレクションのアイコンバッグ「スピーディ P9」新色ターコイズカラーと見られ、公式ホームページには188万1000円と掲載されている。

同じ投稿内で公開された動画の中では“キケ”の愛称で知られるエンリケ・ヘルナンデス内野手もそっくりなバッグを肩からかけていた。コメント欄やX上には、視線を集めたド派手な逸品に様々な声が上がった。

「山本君のLVの鞄かっこいい」

「ファッションリーダー現る（水色のヴィトン）」

「ヨシ 綺麗LVbagお似合い」

「山本由伸選手はキケさんとお揃いヴィトン？」

「由伸くんのヴィトンはキケとお揃い？」

「相変わらず派手なVUITTONのバッグが目立つ」

山本は2023年オフに12年総額3億2500万ドル（約463億円＝契約当時）の超大型契約でメジャー入り。2年目の今季はエースとして12勝（8敗）、防御率2.49、201奪三振といずれもチームトップの成績を残した。1日（同2日）にはレッズとのワイルドカードシリーズ第2戦に先発し、7回途中4安打2失点（自責0）と好投。チームも8-4で勝利し、地区シリーズ進出を決めた。



（THE ANSWER編集部）