フィリーズの主砲カステヤノス、メッツの失態に思わず皮肉

米大リーグのメッツは今季、ポストシーズン進出に失敗する屈辱を味わった。昨オフはFAとなっていたフアン・ソト外野手を、総額ベースで史上最高となる15年総額7億6500万ドル（約1147億円＝契約当時）で獲得するなど話題を独占。予想外の結果に、同地区のライバルからは皮肉めいた声が上がっている。

メッツは今季、6月中旬までは大リーグ最高勝率を残すなどナ・リーグ東地区の首位を快走していたがその後失速。フィリーズの逆転優勝を許しただけでなく、9月28日（日本時間29日）にはマーリンズとの最終戦に0-4で敗れ、ポストシーズン進出までも逃した。これを皮肉ったのが、フィリーズのニック・カステヤノス外野手だ。

米国のポッドキャスト番組「ファウル・テリトリー」公式Xでは、カステヤノスのインタビューを公開。「メッツがプレーオフを逃して驚いたか」という質問に「7億6500万ドルを1人の選手に費やしたチームがプレーオフを逃せば、いつだって少しは驚くよ」と答えている。

ただ、かけたコストが必ず結果につながるとも言えないのがこの世界。カステヤノスも「でも、本当に驚いたかどうかと聞かれれば分からない。野球は難しいからね」と口にしている。ただ「（メッツに対して）悪口を言っているわけではないけれど、あのような契約を結んだチームは通常、前年よりもいい成績を収めるものだよ」と皮肉めいた言葉を残した。

フィリーズは最終的に、地区2位となったメッツに13ゲーム差をつける独走。4日（同5日）からはドジャースと地区シリーズを戦う。



（THE ANSWER編集部）