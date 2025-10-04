「広島１−６ヤクルト」（３日、マツダスタジアム）

ダイヤの原石が、まばゆいばかりの輝きを放った。高卒新人のヤクルト・田中陽翔内野手（１９）が「１番・遊撃」で先発出場し、プロ初の猛打賞をマークした。「ヒットを多く打てたのは良かったと思います」と初々しく笑みを浮かべた。

ミート力の高さを披露した。初回は右越え二塁打で出塁。二回は右前打、五回には中前打を放った。高津監督は「バッティングはいい。スイングも鋭い」と評価しつつ「まだまだ」とショートの守備力を課題として奮起を促した。

健大高崎からドラフト４位で入団した１９歳は日本の主砲が才能を認める逸材だ。村上は「将来が楽しみな選手。スワローズを若い選手の中で引っ張っていく存在になってほしい」とエールを送る。偉大な先輩を田中は「お手本」と尊敬し「バッティングも見て、いいヒントをもらっている」と目を輝かせる。

今季終了後、村上のメジャー挑戦が実現すれば来季は若手の台頭も求められ、ルーキーもレギュラー候補だ。「村上さんの背中を追って、すごい選手になれるようにやっていきたい」と強い覚悟を示した。

◆田中 陽翔（たなか・はると）２００６年６月２５日生まれ、１９歳。東京都出身。１８３センチ、８８キロ。右投げ左打ち。父はロッテとヤクルトで通算７９試合登板の充氏。健大高崎高では昨春の甲子園で７安打を放ち優勝に貢献。２０２４年度ドラフト４位でヤクルト入り。７月８日ＤｅＮＡ戦に代打でプロ初出場を果たした。