「りそなＢリーグ、Ａ東京５６−８１宇都宮」（３日、トヨタアリーナ東京）

東京都江東区の臨海部に３日開業した「トヨタアリーナ東京」でＢ１が開幕。昨季王者の宇都宮がエース比江島慎（３５）の１０得点など８１−５６でホームのＡ東京に快勝した。新アリーナは全席完売となり、９５３４人のファンで熱気に包まれた。Ｂリーグは２０１６年にスタートし、昨季は総入場者数が過去最多の４８５万人となった。来年、新たな最上位カテゴリー「Ｂリーグ・プレミア（Ｂプレミア）」が始まるため、現行制度では最後のシーズンとなる。

真新しいアリーナで、今季も激戦の火ぶたが切られた。開幕戦で白星を飾ったのは昨季王者の宇都宮。チームの日本勢で最多得点の比江島は「しっかり戦えたと思う。プラン通りに進んだので、しっかり勝てて良かった」と振り返った。

比江島、高島、ニュービル、エドワーズ、フォトゥがスターター。開始早々、ニュービルがチームの今季初得点を挙げると、勢いに乗った。一気にリードを拡大すると、第２Ｑでは１８点差。第４Ｑでは開始１分で比江島が３点シュートを決めるなど、王者の貫禄を見せつけた。

この日は、会場となったトヨタアリーナ東京のこけら落とし。観客席はそれぞれのチームカラーである赤と黄に染まった。降り注ぐ声援を全身に浴び、「素晴らしいアリーナでプレーできたというのは、すごく幸せな瞬間だった。記念すべき試合で喜んでもらえて良かった」と笑顔を見せた。

今季で、Ｂリーグは開幕して１０周年。プロ１３年目の比江島は「正直ここまで盛り上がることは想定していなかった」と驚きを隠せない。注目が増す中で「まだまだトップでやり続けたい」と力を込めた。