µð¿Í¡¦ÀÐÄÍÍµØ¹¡¡¥Õ¥¡¡¼¥àÆüËÜ°ì¤«¤éµåÃÄ¹âÂ´¿·¿ÍÌî¼ê½é¤Î£Ã£Ó½Ð¾ì¤Ø¡ÖÎ©¤Æ¤ë¤Ê¤éÎ©¤Á¤¿¤¤¡×
¡¡µð¿Í¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦ÀÐÄÍÍµØ¹ÆâÌî¼ê¡Ê£±£¹¡Ë¤¬£³Æü¡¢¥Õ¥¡¡¼¥àÆüËÜ°ì¤È£Ã£Ó¤Ç¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡££´Æü¤ÎÃæÆü¤È¤Î¥Õ¥¡¡¼¥àÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Ê¥µ¥ó¥Þ¥ê¥óµÜºê¡Ë¤Ë¸þ¤±¡¢¸½ÃÏ¤ÇÁ´ÂÎÎý½¬¤Ë»²²Ã¡£¡ÖÃ»´ü·èÀï¤ÏËÜÅö¤ËÇ®¤ÎÆþ¤êÊý¤â°ã¤¦¤È»×¤¦¤·¡¢°ìÀï°ìÀï¤·¤Ó¤ì¤ëÀï¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¡£¡Ê¤½¤ÎÉñÂæ¤Ë¡ËÎ©¤Æ¤ë¤Ê¤éÎ©¤Á¤¿¤¤¡×¤ÈÀÅ¤«¤ËÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡£±Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï£²·³¤Ç£µ£µ»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨£³³ä£²Ê¬£·ÎÒ¡£½ÐÎÝÎ¨¤ÈÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨¤Ï¶¦¤Ë£´³äÄ¶¤È¹âÂ´¿·¿ÍÎ¥¤ì¤·¤¿ÂÐ±þÎÏ¤ò¸«¤»¡¢£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¡¼¥àÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¾¡Íø¤ËÆ³¤¯³èÌö¤ò¸«¤»¤ì¤Ð¡¢µåÃÄ»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¹âÂ´¿·¿ÍÌî¼ê¤Î£Ã£Ó¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤Ë¶á¤Å¤¯¡£±¦ÏÆÊ¢ÄË¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿µÈÀî¤Î£±·³¹çÎ®¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Áè¤¤¤Ï·ã¤·¤¤¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤À¤±¡£¤¢¤Þ¤ê¿¼¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È»ê¤Ã¤ÆÎäÀÅ¤À¡£
¡¡£±£¶Ç¯¤Î¥Õ¥¡¡¼¥àÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ï²¬ËÜ¤¬ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£Æ´¤ì¤ÎÀèÇÚ¤âÄÌ¤Ã¤¿¥¹¥¿¡¼¤ÎÅÐÎµÌç¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿°Ê¾å¤Î¤³¤È¤Ï½Ð¤Ê¤¤¡£¥Õ¥¡¡¼¥à¤À¤±¤ÉÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ë·Ð¸³¤â¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¥Á¡¼¥à¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤¿¤é¡×¤ÈÃÏ¤ËÂ¤òÃå¤±¤ÆÎ×¤à¡£¡Ö°ìÆü°ìÆü¤¬¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂç»ö¤Ê»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢Æü¡¹¤Î½¼¼Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÀÐÄÍ¡£ÃæÆü¤Ë¾¡¤Ã¤Æ£¹Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¡¢Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ£Ã£Ó¤ÎÉñÂæ¤òÁÀ¤¦¡£¡Ê±±°æ¡¡¶³¹á¡Ë