松田鈴英、トークショーに参加「幸せな時間を過ごせました」

プロゴルファーの松田鈴英が自身のInstagramを更新。日本橋の高島屋で行われたトークショーの様子と感謝の思いをつづりました。

松田プロがトークショーに参加「幸せな時間を過ごせました」

松田プロは「今日は日本橋高島屋のアンパスィショップでトークショーをさせていただきました！お忙しい中足を運んでくださった皆さま、本当にありがとうございました」とコメントし、イベントに訪れたファンや関係者への感謝の気持ちをつづりました。

さらに、「この日のためにたくさんのサポートをしてくださったアンパスィのスタッフの皆さま、関係者の皆さまにも、心から感謝しています」「皆さまのおかげで、あたたかくて幸せな時間を過ごすことができました！」と、サポートをしてくれた周りの方への感謝も忘れずに伝えました。

また、「司会を務めてくださったじゅんさん、不慣れな私をやさしく支えてくださり、とても心強かったです。ありがとうございました」と、トークショーに慣れない松田プロに対して優しく接してくれた司会者への思いを言葉にしました。

最後に、「今日お会いできた皆さまの笑顔やお言葉が、これからの励みになります。またどこかでお会いできるのを楽しみにしています！」と、ファンとの再会への期待を込めて投稿を締めくくりました。

今回の投稿にファンからは「次回も楽しみにしています」「貴重なアドバイスを、忘れない様に、練習します」「れいちゃん応援してます」など、さまざまなコメントが寄せられました。

いかがでしたか？ ぜひ松田プロのツアーでの活躍をチェックしてみてくださいね！

【参考】

※reimatsuda01