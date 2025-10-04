阪神・前川右京外野手（２２）が３日、クライマックスシリーズ（ＣＳ）のキーマンになることへ意気込んだ。「ＣＳに入ったら結果しかないと思う。内容どうこうより、ポテンヒットでも何でも結果を残せるように準備したい」。この日は甲子園での全体練習に参加し、打撃練習などで調整。６日から始まる「みやざきフェニックス・リーグ」に帯同し、万全の状態に仕上げる。

今季は開幕スタメンをつかみながら、終わってみれば６９試合で打率・２４６。「まったくダメだった」と話したが、まだ挽回のチャンスはある。シーズン最終戦となった２日のヤクルト戦（甲子園）では待望の今季１号を放った。「ゾーンを絞りながら、ただ何げなく打てた打席ではなかった。次につながる１打席だった」と手応えをにじませた。

１年を通して体も作り直した。「下半身がデカく、上半身が細くてバランスが悪かった」と反省し、上半身を強化。昨年から体重も６キロ増やし、理想とする伸びのある打球に近づいている。

ＣＳまでは２週間ほど試合間隔が空くが、フェニックス・リーグには６日の初日から帯同し“実戦漬け”となる。「数字を気にしなくていい。いい１週間にしたい」。再昇格後は２０打数７安打で打率・３５０と好調だ。それでも「（レギュラーシーズンは）一区切りとして、ＣＳはＣＳなので。シーズンを引きずらずにいきたい」と前川。気持ちを新たに“ＣＳ男”となる。