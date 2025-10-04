聖地の夜空に“ミスマッチ”なBGMが響いた。2日、ヤクルトとのレギュラーシーズン最終戦。佐藤輝40号の余韻が色濃く残る8回2死一、二塁で代打出場した熊谷は、従来の「GLORIA」（TAKAHIRO）ではなく「GRe4N BOYZ」の「pride」を背にバッターボックスへ向かった。

「なかなか会える機会も少なくなるけど、今シーズンが全て終わるまではナベもまだタイガースの一員なので、ナベの分までしっかり頑張ろうかな、と」

「pride」は、1日に球団から来季構想外を通告された渡辺の本拠地登場曲。自己最多を大幅に更新する今季170打席目は盟友とともに立った。結果は見逃し三振でも、新たな道を歩み出す同い年へ、熊谷なりのエールはきっと届いた。

「ナベとは（13年夏の）高校ジャパンから一緒で、よく一緒にいた。まだ現役をやると言っていたので、またグラウンドで、どこかで会えると思うので、楽しみにしています」

昨季は渡辺が代打で登場し、代走もしくは守備固めで熊谷とスイッチすること実に12度。代走時は控えめなタッチと「頼む！」の言葉で後を託された。球場外でも仲が良く、酌み交わしたことも一度や二度ではない。だが、猛虎の職人に湿っぽい空気は似合わない。

「一緒に頑張ってきたから、寂しい気持ちはあるけど、お互い頑張らないといけない」

同曲の歌詞にもある。「きっと今も 旅の途中だな」――。日本一へ道なかば。タテジマを去る同志の無念も背負い、熊谷は短期決戦でも死力を尽くす。