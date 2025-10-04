阪神の藤川監督が、6日開幕のみやざきフェニックス・リーグで異例の指揮を執る。初日から12日までの6試合を予定。短期決戦で鍵を握る、「勢い」をもたらす選手を見極めるのが狙いだ。甲子園での練習後にこう語った。

「早くから行くというか、宮崎にずっといるのはそれ（見極め）が理由です」

前回優勝の23年の岡田監督は甲子園での練習に重点を置き、主力組が出る2試合だけ九州に足を延ばしてバックネット裏から視察した。ところが、藤川監督は長期滞在の上に、ユニホームを着て、ベンチに入る。参加メンバーはまだ不透明ながら、目と鼻の先で状態と力量を確かめて15日開幕のCSファイナルSに臨む。

圧倒的な力でリーグ制覇したチームだが、手薄なピースがいくつかある。投手では「右の中継ぎ投手」が該当する。岩崎、石井、及川の鉄壁トリオに続く人材が1人いれば、より早い継投策やピンチでのワンポイント起用が可能になる。現状の候補は畠、湯浅、ドリス、工藤、石黒ら。大きな重圧がかかる、日本一へとつながる戦いで、力を発揮できるのか。最終チェックの場となる見込みだ。

「宮崎でのゲームの4時間は本気でいく。残留でSGLで練習しているときはある程度調整すればいいけど、宮崎に来ればゲームの4時間は本気でいってもらう。自分の目の前では真剣にやってもらうということですね」

主力が来ても調整の場にさせるつもりはない。実戦のブランクを補うために、「教育リーグ」の意味合いが強い宮崎をフル活用する“火の玉采配”で、チームを強化する。 （倉世古 洋平）