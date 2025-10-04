ºå¿À¡¦µÚÀî²íµ®¡Ö´¶³Ð¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×PS¤Ç¥Õ¥ë²óÅ¾¤òÀÀ¤¦
¡¡ºå¿À¡¦µÚÀî¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤Î3Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç¤ÎÁ´ÂÎÎý½¬¤Ë»²²Ã¤·¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Î¥Õ¥ë²óÅ¾¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÈèÏ«¤ò¼è¤ê¤Ä¤Ä¡¢Åêµå¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡£´¶³Ð¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£Ãæ·Ñ¤®¤Ï¤¤¤ÄÅê¤²¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ï¾ï¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¡¡6Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤ÏÎ¾¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë66»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨0¡¦87¡£ÀÐ°æ¡¢´äºê¤é¤È¤È¤â¤Ë¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î°ì³Ñ¤òÀê¤á¡¢52¥Û¡¼¥ë¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÂç¹×¸¥¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡ÖÈè¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¤è¤¦¤ËÈèÏ«¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤âÆüËÜ°ì¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¶¯¤¤¡£
¡¡6Æü¤«¤é¤Ï¡¢¤ß¤ä¤¶¤¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤â³«Ëë¤¹¤ë¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç»²Àï¤ÎÍÌµ¤Ï¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÈèÏ«²óÉü¤òºÇÍ¥Àè¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤â3Ï¢¾¡¤Ç¤¤¿¤é3»î¹ç¤Ç½ª¤ï¤ë¡£¤½¤³¤Ï3Ï¢Åê¤Ç¤¤ë½àÈ÷¤È¤«¤ò¡¢¤³¤Î´ü´Ö¤Ç¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¤³¤á¤¿¡£