阪神・藤川球児監督（４５）が３日、甲子園球場で行われた全体練習後に取材に応じた。以下、主な一問一答。

−原口と会話をしていた。

「まあまあ、昨日（２日）のお礼とか、そういうことですね」

−レギュラーシーズン最終戦の翌日は全休になることもあるが、練習を行った意味合いは。

「普通に練習をしています。普通に練習をしているでしょ」

−試合日と同様に。

「いや、試合はもうずっと考えていなかったので。昨日の試合は『原口のゲーム』ということでやっていましたけど、初めから目指すところは伝えてあったので、全然、普通に練習を。練習にいい状態で入っているので、それが昨日のゲームにも少し出たし、いいんじゃないでしょうか、今のところ」

−フェニックス・リーグ期間は選手を見極めることに重点を置く。

「それは普段からやっていますし、今日、全員抹消になりますから、状態のいい選手を使うというところですね。だからみんな常に磨いているのは（秋季キャンプを行った昨年の）１１月から同じですから」

−フェニックス・リーグは１軍メンバー以外の若手も発掘する場に。

「２４時間、寝ているとき以外は指揮を執っていますから（笑）。それが仕事ですから。寝ている間はしていませんよ。当たり前のことなので、特に何も変わりはないです。現役の間は引退するまで、常に磨き続けるのを求められるだけです」