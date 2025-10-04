「練習試合、阪神１−４オリックス」（３日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）

阪神の高橋遥人投手（２９）がクライマックスシリーズ（ＣＳ）ファイナルステージで中継ぎとして登板する可能性が３日、浮上した。ＳＧＬで行われた２軍練習試合のオリックス戦では２番手で登板し、１回１安打無失点。中継ぎで登板すれば２０１９年９月２９日の中日戦（甲子園）で１回２／３を無失点に抑えて以来で、ポストシーズンでは自身初となる。

鉄壁の中継ぎ陣に高橋が加わる可能性が浮上した。左腕は９月２０日のＤｅＮＡ戦（甲子園）で先発として４回２／３を２失点に抑えて以降、先発と中継ぎの両にらみで調整を続けていることが判明した。

この日は２軍練習試合・オリックス戦の三回から先発デュプランティエの後を継いでマウンドに上がった。２死から石川に二塁への内野安打を許したが、続く杉沢を左飛に抑えて無失点。“中継ぎ仕様”の起用にも結果で応えてみせた。

高橋はこれまでポストシーズンでの中継ぎ経験はない。レギュラーシーズンでは２０１９年９月２９日の中日戦（甲子園）に２番手で登板し、１回２／３を無失点に抑えた一度きりだ。今季登板した８試合は全て先発で３勝１敗、防御率２・２８。藤川監督の“秘策”として、短いイニングでの勝負を任される可能性もある。左腕はオリックス戦後「任されたところでしっかり投げられるように」と短い言葉で意気込んだ。

勝負の短期決戦へ、藤川監督が「３つ取るために立ち向かっていくことが非常に大事になる」と話したように、ＣＳファイナルの先発ローテは抜群の成績を残した３人を初戦から並べる見込みだ。初戦は３冠当確の村上が濃厚。２日の最終戦では７回２失点、８奪三振の好投でＤｅＮＡ・東に並ぶリーグトップタイの１４勝目を挙げた。１４４奪三振、勝率・７７８と堂々の結果を残した。

続く第２戦は、村上と先発陣の二枚看板を背負ってきた才木が有力。今季は２４試合に先発して１２勝６敗、防御率はリーグトップの１・５５と、安定感のある投球を披露してきた。３戦目は大竹とみられる。下肢の張りで今季は開幕から出遅れたが、５月に復帰してから９勝４敗の数字を残した。

第４戦以降は流動的だが、この日のオリックス戦で２回完全と好投したデュプランティエやネルソンも控えており、高橋が先発を務める選択肢も残されている。さらに第６戦までもつれこんだ場合は伊藤将や早川も先発候補に挙がる。ブルペンには史上初の防御率０・１点台で今季を終えた石井や、今季一度も離脱しなかった及川ら盤石の中継ぎ陣も待機。２週間後に迫るＣＳへ、最強投手陣で２年ぶりの日本シリーズ進出を果たす。