「電動キックボード」うっかり違反で罰則も!? 公道を走る前に知っておきたい「3つの注意点」とは？
こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）とアンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55）では、毎週月曜日に交通安全を学ぶコーナー「ANZEN LOCKS! supported by JA共済」を放送しています。
このコーナーでは、安藤全一（アンドウ・ゼンイチ）先生、通称“アンゼン先生”が交通安全に関するクイズを出題し、生徒（リスナー）が答える形式で進行します。
今回の放送では、「電動キックボード」に関するクイズが出題されました。
【質問】
電動キックボードはナンバープレートが付いていなくても公道を走ることができる？
〇か×か？
【答え】
×
▼詳しい解説▼
電動キックボードのナンバープレート
電動キックボードは、たとえ免許がいらないタイプでも、公道を走るにはナンバープレートの装着が必要です。
ナンバーが付いていない状態で公道を走ると、交通違反として取り締まりの対象になります。
通販などで購入した場合は、自分で手続きをしてナンバープレートを取得し、自賠責保険に加入する必要があります。
また、ヘルメットの着用も強く推奨されています。
なお、16歳未満は法律で電動キックボードに乗ることはできませんので、気を付けましょう。
JA共済特設サイト「JA共済 地域貢献活動 ちいきのきずな」では、電動キックボードを使用する際のルールを詳しく掲載しています。詳しいルールなどを知りたい方はサイトをご確認ください。
監修：一般財団法人 日本交通安全教育普及協会
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X： @sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
