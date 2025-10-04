ºå¿À¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Í¥¾¡¡ª ºå¿ÀV¤Î¾¡°ø¤Ï¡Ö¥±¥¬¿Í¥Ê¥·¤È¶¯ÎÏ¥Ö¥ë¥Ú¥ó¡×!? ¥×¥íÌîµåCSÄ¾Á°¡¢ÀìÌç²È¤¬²òÀâ
¢¡¥»¡¦¥Ñ¤ÎÇÆ¼Ô¤Ïºå¿À¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ª
3·î28Æü¤Ë³«Ëë¤·¡¢¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àï¤ò´Þ¤á¤Æ³Æ¥Á¡¼¥à143»î¹ç¤òÀï¤¦¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤¬¡¢¤â¤¦¤¹¤°½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ïºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤¬¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÏÊ¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¤Ø¤Ï¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÏÍ¥¾¡¤Îºå¿À¤Î¤Û¤«¡¢2°Ì¡¦²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¡¢3°Ì¡¦ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤¬¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¤Û¤«¤Ë2°Ì¡¦ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¡¢3°Ì¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¿Ê½Ð·èÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ºå¿À¤Î¶¯¤µ¤Ï¡ÖÅêÂÇ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¥±¥¬¿Í¤Ê¤·¤Ç°ÂÄê¤·¤¿ÎÏ
¥æ¡¼¥¸¡§ËÜÆü¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀ¸Åç½ß¤µ¤ó¤Ç¤¹¡ª À¸Åç¤µ¤ó¡¢¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥»¡¦¥ÑÎ¾¥ê¡¼¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¸Åç¤µ¤ó¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡ª ¤É¤ó¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤·¤¿¤«¡©
À¸Åç¡§ ºå¿À¤¬¶¯¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¤Í¡£9·î7Æü¤Ë¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÂ®¤ÇÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥»¡¦¥ê¡¼¥°Á´ÂÎ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¼çÎÏÁª¼ê¤Ë²ø²æ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£µð¿Í¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤ä¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÂ¼¾å½¡Î´Áª¼ê¤Ê¤É¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºå¿À¤Ï¼çÎÏÁª¼ê¤Ë²ø²æ¿Í¤¬¤ª¤é¤º¡¢°ÂÄêÅª¤ÊÎÏ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¾¡°ø¤À¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£
Æ£Àîµå»ù¿·´ÆÆÄ¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¡¢ÀèÈ¯¤ÏºÍÌÚ¹À¿ÍÁª¼ê¤ÈÂ¼¾åðó¼ùÁª¼ê¤Î2Ëç´ÇÈÄ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÀÐ°æÂçÃÒÁª¼ê¤Ê¤É¤Ï¿ôÇ¯Á°¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È³ÊÃÊ¤ÎÀ®Ä¹¤Ç¤·¤¿¤·¡¢´äºêÍ¥Áª¼ê¤â¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÂÇ·â¿Ø¤Ç¤Ï¡¢ÂÇÅÀ¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Çº´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê¡¢¿¹²¼æÆÂÀÁª¼ê¡¢Âç»³ÍªÊåÁª¼ê¤È¥È¥Ã¥×3¤¬ºå¿À¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÅêÂÇ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¯¡¢¡Ö¤½¤ê¤ã¶¯¤¤¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£CS¤Þ¤ÇÂÔ¤¿¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤êÄ´À°¤¬ÂçÊÑ¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡£
¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ò¶¼¤«¤·¤¿Æü¥Ï¥à¤ÎÀª¤¤¡ª Í¥¾¡¤Î¸°¤Ï¡ÖÁª¼êÁØ¤Î¸ü¤µ¡×
¥æ¡¼¥¸¡§Â³¤¤¤Æ¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
À¸Åç¡§ ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£20ÂåÃæÈ×¤ÎÁª¼ê¤¬Ãæ¿´¤Ê¤Î¤ÇÀª¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¿ôÇ¯¸å¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÅ·²¼¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦Àª¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤À¤¬¤·¤«¤·¡ª ¸Î¾ã¼Ô¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¤ä¤Ï¤ê¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Áª¼êÁØ¤Î¸ü¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤â¤¤¤í¤¤¤íÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤ò½ªÈ×¤Ç´ó¤êÀÚ¤Ã¤¿´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥Þ¡¼·¯¡¢ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡Ã£À®¡ª ¥Õ¥¡¥ó¤¬ÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¿ÍÀ¸
¥æ¡¼¥¸¡§¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤â½ªÈ×¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤ÎÂç¤¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î1¤Ä¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥Þ¡¼·¯¡×¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¡¢µð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤¬¡¢36ºÐ¤Ë¤·¤Æ»Ë¾å4¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ëÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª
À¸Åç¡§ ¤á¤Ç¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£199¾¡¤«¤éÂÆ§¤ß¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤á¤Ç¤¿¤¯200¾¡¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÏÈà¤Î¿ÍÀ¸¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¹Ã»Ò±à¤Ç¤Î³èÌö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢³ÚÅ·¤Ç¤ÎÆüËÜ°ì¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ËÅÏ¤Ã¤Æ³ÚÅ·¤ËÌá¤ê¡¢µð¿Í¤È¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¸½ÌòÂ³¹Ô¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡¢200¾¡¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¼Â¤ò·ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¤ì¤ÐCS¤Ç¤âÅÐÈÄ¤ò¸«¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤¬¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¤«¡£
¢¡ÆüËÜ¤Î°ìÎ®¤É¤³¤í¤¬¡Ö¤´¤½¤Ã¤È¡×¥á¥¸¥ã¡¼¤Ø!? µð³Û°ÜÀÒ¥é¥Ã¥·¥å¤Î²ÄÇ½À
¥æ¡¼¥¸¡§¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î»þ´ü¤¢¤¿¤ê¤«¤éµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¡¢¥×¥íÌîµå¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¡ÊMLB¡Ë°ÜÀÒ¤ÎÊóÆ»¤Ç¤¹¡ª º£²ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
À¸Åç¡§ ¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¿ÀµÜºÇ½ªÀï¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¹âÄÅ¿Ã¸ã´ÆÆÄ¤ÎÍ¦Âà°ÊÍè¡¢¥·¡¼¥º¥óºÇ¸å¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¡Ö¤ªÁ°¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤«¡ª¡×¤ÈÂ¼¾åÁª¼ê¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¼¾åÁª¼ê¤Ïð÷¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Â¼¾åÁª¼ê¤¬¤É¤³¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢ºå¿À¤ÎºÍÌÚ¹À¿ÍÁª¼ê¡¢À¾Éð¤ÎW¥¨¡¼¥¹¡¢郄¶¶¸÷À®Åê¼ê¤Èº£°æÃ£ÌéÅê¼ê¤â°ÜÀÒ´õË¾¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢ËÍ¤Ïº£°æÁª¼ê¤â¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¢¤È¤Ï¡¢ÊóÆ»¤Ç¤Ïµð¿Í¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤Èºå¿À¤Îº´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê¤âº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°°ÜÀÒ¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤éÆüËÜ¤Î°ìÎ®¤É¤³¤í¤¬¤´¤½¤Ã¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡© ¤È¤¤¤¦¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¥æ¡¼¥¸¡§ÍèÇ¯3·î¤Ë¤ÏWBC¡Ê¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ë¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤³¤³¤Ç¤Î
Áª¼ê¤Î³èÌö¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡ª
À¸Åç¡§ ¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Â¼¾åÁª¼ê¤¬°ÜÀÒ¤·¤ÆÍèÇ¯¡¢WBC¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£µåÃÄ¤ÎÊý¿Ë¤Ê¤É¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤ÎÊÕ¤ê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
º£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ß¤ó¤Ê³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤Þ¤º¤ÏÎòÂå¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢CS¤Ç¤Î³èÌö¤ò¤ß¤ó¤Ê´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¥æ¡¼¥¸¡§¥×¥íÌîµå¤Ï¡¢10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¤Ï¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡ª
