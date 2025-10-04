ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は２３８ドル高 ナスダックはマイナス圏での推移
ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は２３８ドル高 ナスダックはマイナス圏での推移
NY株式3日（NY時間16:00）（日本時間05:00）
ダウ平均 46758.34（+238.62 +0.51%）
ナスダック 22780.51（-63.54 -0.28%）
CME日経平均先物 46100（大証終比：+160 +0.35%）
欧州株式3日終値
英FT100 9491.25（+63.52 +0.67%）
独DAX 24378.80（-43.76 -0.18%）
仏CAC40 8081.54（+24.91 +0.31%）
米国債利回り
2年債 3.574（+0.035）
10年債 4.119（+0.037）
30年債 4.712（+0.024）
期待インフレ率 2.339（+0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.698（-0.001）
英 国 4.690（-0.020）
カナダ 3.189（+0.013）
豪 州 4.333（-0.004）
日 本 1.656（+0.003）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝122659.56（+1948.17 +1.61%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1808万6152（+287258 +1.61%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
NY原油先物11 月限（WTI）（終値）
1バレル＝60.88（+0.40 +0.66%）
NY金先物12 月限（COMEX）（終値）
1オンス＝3908.90（+40.80 +1.05%）
NY株式3日（NY時間16:00）（日本時間05:00）
ダウ平均 46758.34（+238.62 +0.51%）
ナスダック 22780.51（-63.54 -0.28%）
CME日経平均先物 46100（大証終比：+160 +0.35%）
欧州株式3日終値
英FT100 9491.25（+63.52 +0.67%）
独DAX 24378.80（-43.76 -0.18%）
仏CAC40 8081.54（+24.91 +0.31%）
米国債利回り
2年債 3.574（+0.035）
10年債 4.119（+0.037）
30年債 4.712（+0.024）
期待インフレ率 2.339（+0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.698（-0.001）
英 国 4.690（-0.020）
カナダ 3.189（+0.013）
豪 州 4.333（-0.004）
日 本 1.656（+0.003）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝122659.56（+1948.17 +1.61%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1808万6152（+287258 +1.61%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
NY原油先物11 月限（WTI）（終値）
1バレル＝60.88（+0.40 +0.66%）
NY金先物12 月限（COMEX）（終値）
1オンス＝3908.90（+40.80 +1.05%）