ＮＹ各市場　５時台　ダウ平均は２３８ドル高　ナスダックはマイナス圏での推移
NY株式3日（NY時間16:00）（日本時間05:00）
ダウ平均　　　46758.34（+238.62　+0.51%）
ナスダック　　　22780.51（-63.54　-0.28%）
CME日経平均先物　46100（大証終比：+160　+0.35%）

欧州株式3日終値
英FT100　 9491.25（+63.52　+0.67%）
独DAX　 24378.80（-43.76　-0.18%）
仏CAC40　 8081.54（+24.91　+0.31%）

米国債利回り
2年債　 　3.574（+0.035）
10年債　 　4.119（+0.037）
30年債　 　4.712（+0.024）
期待インフレ率　 　2.339（+0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.698（-0.001）
英　国　　4.690（-0.020）
カナダ　　3.189（+0.013）
豪　州　　4.333（-0.004）
日　本　　1.656（+0.003）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝122659.56（+1948.17　+1.61%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1808万6152（+287258　+1.61%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ

NY原油先物11 月限（WTI）（終値）
1バレル＝60.88（+0.40　+0.66%）
NY金先物12 月限（COMEX）（終値）
1オンス＝3908.90（+40.80　+1.05%）