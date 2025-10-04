巨人・戸郷翔征投手（２５）が異例のスケジュールでクライマックスシリーズ（ＣＳ）初勝利を目指す。ＣＳで過去３度先発して未勝利の右腕は、１日のレギュラーシーズン最終登板から中４日で６日に「みやざきフェニックス・リーグ」で調整登板に臨み、そこから中５日でＣＳ第１ステージ（Ｓ）第２戦の１２日・ＤｅＮＡ戦（横浜）に先発予定。「やるしかない。いい調整をして臨めたら一番」と並々ならぬ決意を示した。

最善を尽くして短期決戦に乗り込む。戸郷が異例のスケジュールを組んで、ＣＳに向かう。レギュラーシーズン最終戦となる１日・中日戦（東京Ｄ）ではリリーフで３回０封にまとめて８勝目を挙げたが、次の実戦を６日のみやざきフェニックス・リーグ・オリックス戦（ＳＯＫＫＥＮ）に定めた。調整登板で短いイニングを予定するが、前回からは中４日。「シーズン、悪いとこしか僕はなかった。やるしかない。いい調整をして臨めたら一番」とＧ球場で覚悟を口にした。

４年連続２ケタ勝利を目指した今季は８勝９敗で防御率４・１４。直近５年で最少の２１登板と納得いく成績を残せなかった。中４日のあとに中５日で本番となる１２日のＤｅＮＡ戦（横浜）に臨むというタイトな日程になるが、さらに状態を上げるために故郷での調整登板を選択。「地元でもあるし、そういう場所で空気を吸える、それだけで僕はすごい楽になる。長い回は投げないけど、いい調整になれば」と思い描いた。

ＣＳでは１年目の１９年に初先発して３回１失点。昨年はＤｅＮＡとの最終Ｓで２度先発し、第１戦で６回１／３を２失点、第６戦で４回２／３を２失点。ともに勝利に導くことができず、チームはシーズンで優勝しながら日本シリーズ進出を逃した。「いいイメージを作るには勝つしかない。先発投手は勝ち星が一番いい薬になる」と巻き返しに燃えている。

昨季ＣＳ突破を許した３位のＤｅＮＡは、勢いに乗って日本一まで上り詰めた。「去年ＤｅＮＡが勝ち抜いてきてウチを倒したのは勢いがあるからこそ。逆に今年は僕らが３位。阪神に『ジャイアンツが来てほしくない』と思われるような戦いができれば」と昨季の借りを返す決意を口にした。

９月３０日に田中将が日米通算２００勝を達成。戸郷も第２先発として待機した中で、レジェンドの記念日を目に焼き付けた。「２００勝投手を目の前で初めて見た。最後に決める将大さんのすごさを間近で感じた。ＣＳ、日本シリーズはすごく独特の雰囲気があるし、１本で流れが変わる。こちらとしては、抑えれば流れが変わる。（役目を）全うできたら」。異例の調整は覚悟の表れ。シーズンの悔しさは「１０・１２」に晴らす。（堀内 啓太）

◆戸郷のＣＳ先発

巨人最年少出場も ▽１９年１０月１１日 最終ＳＶＳ阪神第３戦（東京Ｄ） 高卒新人で史上３人目のＣＳ先発（球団では最年少出場）。３回に梅野に先制ソロを浴びるが、３回３安打１失点で勝敗つかず。

先制被弾ＣＳ初● ▽２４年１０月１６日 最終ＳＶＳＤｅＮＡ第１戦（東京Ｄ） ４回に佐野に先制ソロを献上。６回１／３を２失点と試合をつくったが、完封負けでＣＳ初黒星。

中４日強行軍も… ▽２４年１０月２１日 最終ＳＶＳＤｅＮＡ第６戦（東京Ｄ） １勝のアドバンテージを含む３勝３敗で迎え、中４日で先発。４回２／３を２失点で勝敗はつかずも、チームは逆転負けで敗退。