阪神・藤川球児監督（４５）が３日、甲子園球場で行われた全体練習後に取材に応じ、６日から始まる「みやざきフェニックス・リーグ」でベンチに入って、指揮を執る意向を明かした。本来は若手主体となる同リーグでの、１軍監督のベンチ入りは極めて異例。クライマックスシリーズ（ＣＳ）ファイナルに向けた貴重な実戦機会だけに、主力組の調整ぶりを自らチェックして、日本一への道筋を描く。

レギュラーシーズン１４３試合を戦い終えた翌日も休むことなく、次なる戦いへのスイッチを入れた。小雨の中、精力的に体を動かす選手たちを、「普段とやっていることは一緒です」と見守った指揮官。ＣＳファイナルまでの調整期間に“球児流プラン”を盛り込んでいることを明かした。

宮崎が舞台となるフェニックス・リーグに、自身も初日となる６日から参戦することを表明。「週明けから宮崎の町にお世話になります。おいしい料理を楽しみに行かせていただきます」。おどけ節を交えつつ“本来の目的”に触れた。

「宮崎に行けばゲームの４時間は本気でいく、自分の目の前では真剣にやってもらう、ということですね。今までの通りですね。私が監督としてベンチにいるということは、その４時間は体を借りるということ」

球界全体を見渡しても異例となる、フェニックス・リーグでの１軍監督のユニホーム姿。今年と同様、ＣＳファイナルを前に主力も参加した２０２３年は、岡田監督が視察に訪れたが、私服姿で指揮を執ることはなかった。矢野政権、金本政権では、監督は不参加だった。

１軍メンバーでは前川、梅野、坂本らが初日から帯同予定。佐藤輝、森下、近本らは１１日からの第２クールで合流見込みとなっている。ＣＳに向けて勢いの重要性を訴える藤川監督だが、「勢いのある選手が出てきてほしいか」と水を向けられると、「出てくるでしょう」とポストシーズンで輝く“ミスター・オクトーバー”の出現に自信をにじませた。

「だいぶ前から、そういうふうに選手の起用は始めていますから。今からやってるようじゃ遅いと思います」。運命を分ける短期決戦が控えていても、ジタバタすることはない。ＣＳファイナル突破へ、そしてその先に待つ日本一へ、準備は着々と進んでいる。