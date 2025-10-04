「練習試合、阪神１−４オリックス」（３日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）

ＣＳ（クライマックスシリーズ）に向けた試運転で力を示した。下肢の張りで戦列を離れていた阪神のジョン・デュプランティエ投手（３１）が２回無安打無失点、２奪三振。「内容、結果ともに良い登板になったよ」と胸を張った。８月９日のヤクルト戦（京セラ）以来５５日ぶりとなる復帰登板で快投を披露した。

初回、先頭の杉沢に１５０キロを投じるなど、４球で左飛に抑えた。山中は変化球で中飛。横山聖は２球で追い込むと、１５１キロの直球で見逃し三振。完璧な立ち上がりを見せた。二回もデールにこの日最速の１５２キロを投じるなど、エンジン全開で三者凡退。全球種を試し、準備は万全だ。

久々のマウンドに「登板できたことが本当にうれしい」と興奮を隠しきれない様子だった。だが、同時に投球に集中できない気持ちもあった。「引退した原口さん、戦力外となった選手と離れるのは寂しいこと。今週はそのことばかり頭にあった」。別れの秋を経て、快投で惜別を誓う。「勝利に貢献できるように準備するだけ。甲子園にトロフィーを持って帰りたい」。虎党待望の神助っ人がマウンドへ戻ってくる。