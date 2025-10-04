「衝撃の発表」「ソン・フンミンが選外のレベル」日本代表の最新メンバーに韓国メディアがなぜ驚愕？「不振の沼に陥っている…」
日本サッカー協会は10月２日、パラグアイ戦（10日）とブラジル戦（14日）に臨む日本代表のメンバー27人を発表した。
その中に、主軸である三笘薫（ブライトン）の名前がなかった。直近のチェルシー戦後、左足を引きずっており、森保一監督もコンディションの問題だと説明した。
そんななか、「若干の怪我がある」としつつも、調子が上がっていない点に注目したのが韓国メディア『SPOTV NEWS』だ。「日本代表が衝撃の公式発表。ソン・フンミンが選外のレベルだ」と見出しを打ち、次のように報じた。
「27人の中でJリーグの選手は６人であり、残り21人はプレミアリーグからベルギーリーグまでヨーロッパで活躍中の選手を選抜した。しかし、見当たらなかった選手が一人いる。三笘だ。日本の攻撃陣を先導する中心選手の一人だ。ソン・フンミンと同じポジションで活躍を繰り広げ、エースと呼ばれる。俊足とドリブル能力を備え、ヨーロッパでも通じるウイングストライカーとされる」
同メディアは「三笘は今シーズン初めから不振の沼に陥っている。昨シーズンは全コンペティションを通じて41試合に出場して11ゴール・４アシストをマークして、名実上チーム内のエースで君臨したが、今シーズン序盤にはやや目立たない」と指摘した。
さらに、海外の著名なスポーツメディア『The Athletic』が「三笘の今のパフォーマンスは満足できない。もしこのような低調ぶりが続くと、夏の移籍市場に加入したトミー・ワトソンに押し出され、もはや無条件のスターティングメンバーではなくなるかもしれない」と報じたと紹介している。
三笘はこのインターナショナルウィーク中にコンディションを戻せるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】パラグアイ＆ブラジルと対戦！南米勢との連戦に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
