中国が、周辺国と領有権を争う南シナ海で、硬軟両様の手段を用いて実効支配を強めようとしている。

海洋秩序を脅かす一方的な言動は、到底容認できない。

中国政府は先月、南シナ海のスカボロー礁の一部を「国家級の自然保護区」に指定したと発表した。「生態系の多様性を守る」ため、関係当局に「違法行為」の取り締まりを強化するよう求めた。

スカボロー礁はフィリピンの排他的経済水域（ＥＥＺ）内にあるが、中国が領有権を主張し、２０１２年から実効支配している。

周辺海域では、中国海警局の船がフィリピンの漁業監視船に放水銃を発射したり、体当たりしたりして緊張が高まっている。今年８月には、中国軍機が、警戒中のフィリピン機に約６０メートルの距離まで接近して威嚇した。

自然保護区の設立は、海域が中国の法制度が及ぶ自国領であると改めて主張し、「自然保護」を名目に威圧的行為を正当化する狙いがあるのだろう。

フィリピンは「スカボロー礁はフィリピンが主権と管轄権を有する不可分な地域だ」と中国に抗議し、保護区の指定撤回を求めた。米国も「周辺の不安定化を招く計画を拒否する」との声明を出し、フィリピンを支持した。

そもそも、南シナ海に対する中国の領有権の主張は、２０１６年にオランダ・ハーグの仲裁裁判所が「法的根拠がない」として、全面的に退けている。

ところが、中国は国連海洋法条約加盟国として判決を順守する義務があるにもかかわらず、判決を無視し、「法の支配」に基づく海洋秩序を揺るがしている。

そのうえ、一方的に中国の国内法制を海域に適用するというのでは身勝手が過ぎる。

南シナ海は国際的に重要な海上交通路であり、中国による軍事拠点化が進めば、地域のみならず世界に悪影響が及ぶ。これを防ぐには、米国と日豪などがフィリピンとの連携を強め、中国への抑止力を高めることが欠かせない。

先月の日比防衛相会談では、２国間協力に加え、米豪などを含む多国間協力の重要性を確認した。また、米比両海軍と海上自衛隊が南シナ海で合同訓練を行った。

中国は、沖縄県・尖閣諸島周辺でも、海上での法執行を行う名目で海警船を派遣し、領海侵入を繰り返している。既成事実を積み重ねて現状変更を図る中国の手法にどう対処するかについても、関係国と協議を深めたい。