避妊の失敗や性暴力によって、意図しない妊娠の不安に直面する女性は少なくない。

そうした女性を救済する手段として有効と言えるだろう。

厚生労働省の専門家部会が、現在は医師の処方箋が必要な緊急避妊薬について、市販薬とすることを了承した。今後、国の承認手続きを経て、今年度中にも薬局で買えるようになる見通しだ。

購入に年齢制限はなく、親の同意も必要ない。ただ、一部の専門家から、転売目的での購入など悪用を懸念する声があったため、服用する女性本人が薬剤師の面前で飲むよう、義務づけられる。

緊急避妊薬は、排卵を遅らせて受精しにくくし、妊娠を防ぐ働きがある。性交後７２時間以内に服用する必要があり、早く飲むほど避妊効果が高くなる。

海外では約９０か国で、医師の診察なしに購入できる。副作用も少なく、安全性は高いと言われている。このため日本でも市販化を求める声が高まっていた。

薬の効果を上げる意味でも、できるだけ早い段階で服用できるようにするのは合理的な判断だ。

望まない妊娠をした場合、誰にも相談できないまま一人で出産したり、新生児を放置したりといった事態を招きかねない。人工妊娠中絶をすれば、女性の心身に及ぼす負担は大きい。

緊急避妊薬は、こうしたケースを減らすことにもつながろう。

ただ、この薬で避妊できる確率は８０％程度で、あくまで緊急的な対策にすぎない。薬に関する正しい知識の普及が不可欠だ。低用量ピルやコンドームなどの避妊方法が不要だという誤解が広がらないようにしなければならない。

また、性教育の拡充も課題となる。男女の体の仕組みや避妊の手段だけではなく、相手の人権を尊重することや、性的同意の大切さを学ぶ機会も必要ではないか。

緊急避妊薬を求める女性の背景には、性暴力が潜んでいることもある。薬を販売する際には、性被害者の支援窓口の情報を提供することも欠かせない。

薬剤師の前で服用するとなると、羞恥心から購入をためらう女性もいるだろう。販売時には、仕切りで区切るなど人目に付かない工夫をしてほしい。女性薬剤師が担当するといった配慮も要る。

緊急避妊薬は１個７０００〜９０００円と高額で、若い世代には入手しにくいという指摘もある。国は今後も、改善すべき点があれば見直して、適切な普及に努めてもらいたい。