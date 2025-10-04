¡Úµð¿Í¡Û²¼Ñî¾å¤Ê¤ë¤«¡¡¶¶¾å¥³¡¼¥Á¤¬ÌÀ¤«¤¹à£Ã£ÓáÂÐºö¡Ö¼ºÇÔ¤¹¤ë¤«À®¸ù¤¹¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡Ä¡×
¡¡²¼¹î¾å¤ÏÀ®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£µð¿Í¤Ï£±Æü¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¡¦ÃæÆüÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤ê¡¢£·£°¾¡£¶£¹ÇÔ£´°ú¤Ê¬¤±¤ÇÁ´£±£´£³»î¹ç¤ò¾Ã²½¡£Ãù¶â£±¤Î¥ê¡¼¥°£³°Ì¤Ç¥Ú¥Ê¥ó¥È¤ò½ª¤¨¡¢£±£±Æü¤«¤éÆ±£²°Ì¤Î£Ä£å£Î£Á¤òÁê¼ê¤ËÅ¨ÃÏ¡¦²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£Ã£Ó¡Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ×¤à¡£
¡¡¸¶Á°´ÆÆÄ»þÂå¤ËàÌ¾»²ËÅá¤È¤·¤Æ´öÅÙ¤â£Ã£Ó¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÃ»´ü·èÀï¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢¶¶¾å½¨¼ùºîÀïÀïÎ¬¥³¡¼¥Á¡Ê£µ£¹¡Ë¤À¡£Ãæ£¹Æü¤È¤Ê¤ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡Ê£Ð£Ó¡Ë³«Ëë¤Þ¤Ç¤ÎÄ´À°Ë¡¤Ë´Ø¤·¡¢¤³¤¦ÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡ÖÀµÄ¾¤½¤ó¤Ê¤ËÆü¿ô¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¢·àÅª¤Ë²¿¤«ÊÑ¤ï¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡££Ã£Ó¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤È¤·¤¿¤é¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÎºÆ³ÎÇ§¤È¥µ¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤Ê¤É¤ÎºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤ÎºÆ³ÎÇ§¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºòÇ¯¤Ï£Ã£Ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè£±Àï¤¬£Ð£Ó½éÀï¤È¤Ê¤ê¡¢¸ø¼°ÀïºÇ½ªÀï¤«¤éÃæ£±£³Æü¤â¶õ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¶õÇò´ü´Ö¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¼ÂÀï´¶³Ð¤ò¤Û¤Ü¼º¤ï¤º¤Ë£Ã£Ó¤òÀï¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ï¥×¥é¥¹¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿£Ã£Ó¤ÏÀÜÀï¤È¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¯¡¢¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¤Ë¤Ï¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÄ¹ÂÇÎÏ¤ä°ìÈ¯¤òÁÀ¤¦É¬Í×¤âÀ¸¤¸¤Æ¤¯¤ë¡£Æ±¥³¡¼¥Á¤Ï¡ÖÂÇÀþ¤Ç¤¤¤¦¤È¶¯¤ß¤ÏÄ¹ÂÇÎÏ¡£¤¿¤ÀÂ¾¤Î¥Á¡¼¥à¤âÂÇÀþ¤¬³èÈ¯¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤¿¤é¥Ð¥ó¥È¤â½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼ºÇÔ¤¹¤ë¤«À®¸ù¤¹¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡Ø¤Ä¤Ê¤°°Õ¼±¡Ù¤ò¶¯¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ë¤ä¤ì¤ë¤«¤¬¾¡Éé¤È¤Ê¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï£Ä£å£Î£Á¤¬¥ê¡¼¥°£³°Ì¤«¤éÆüËÜ°ì¤ÎºÂ¤Ë¾å¤êµÍ¤á¡Ö»Ë¾åºÇÂç¤Î²¼¹î¾å¡×¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡££Ã£Ó¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÂÐÀï¤¹¤ëÁê¼ê¤ÎÆüËÜ°ìÏ¢ÇÆ¤òÁË»ß¤·¡¢Âå¤ï¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ÄºÅÀ¤Þ¤Ç°ìµ¤¤Ë¶î¤±È´¤±¤ë¡½¡½¡££²£°£±£²Ç¯°ÊÍè¡¢£±£³Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º£Ö¤ÎµÕÅ¾¥·¥Ê¥ê¥ª¤ò°¤Éôµð¿Í¤ÎÌÌ¡¹¤ÏÃå¡¹¤ÈÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡