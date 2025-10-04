ミャンマーの格闘技ラウェイの元世界王者・渡慶次（とけし）幸平（３７）が、今年１２月に開催される東南アジア競技大会ミャンマー代表チームのコーチに就任した。

東南アジア各国が参加する同大会は「シーゲームズ」の名で親しまれ今年はタイで開催される。五輪競技以外も行われ、今回は立ち技格闘技からボクシング、ムエ、キックボクシングがある。今大会で行われるムエは一般的に知られるムエタイに近く、渡慶次は「違いは要はアマチュアルールっていうことです。ヘッドギアも付けるしヒジなどにサポーターをつけます」と説明。ミャンマーからはラウェイ戦士がムエとキックに出ることになり、その指導役として渡慶次に白羽の矢が立った。

一番の違いは、判定決着の有無だ。ラウェイは「世界一危険な格闘技」と言われバンテージのみで殴り合うが、ＫＯでしか決着しない。そのため「ミャンマーチームは『（キックとムエでの）ポイントの取り方がよくわからない』と。それで判定ありの勝ち方を知っている人材ということで声をかけてもらいました」という。

今までキックでミャンマー代表が金メダルを取ったことはない。だが渡慶次は勝機も十分あるとして「ラウェイの選手をムエタイとキックにアジャストさせるイメージです。ムエタイやキック選手にする必要はない」とニヤリ。「そこで日本式のキックボクシングが対ムエタイで作った戦い方を教えようと思っています。三日月蹴りとか…」と作戦の一端を明かした。

今回をきっかけに選手発掘にも取り組みたい考えで「活躍した選手を逆輸入しても面白いと思うんですよ。ＫＮＯＣＫ ＯＵＴに出場したりとか。未知の強豪がいるので、そういう選手でいずれ『チーム渡慶次』を結成したり…」と不敵な笑み。どうも、自分の試合より気合が入っている渡慶次コーチの動きが面白いことになりそうだ。

