¡Úºå¿À¡ÛÆ£Àî´ÆÆÄ¡¡ÊóÆ»¿Ø¤Ø¤Îà¸×¤Î¥«¡¼¥Æ¥óáÅ°Äì¡ÖÌÀÆü¤âÏÃ¤¹¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡Ä¡×
¡¡ºå¿À¤Ï£³Æü¤Ë¹Ã»Ò±à¤ÇÁ´ÂÎÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡££²Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤òÃ£À®¤·¡¢¤¹¤Ç¤Ëº£µ¨¤ÎÁ´ÆüÄø¤ò½ªÎ»¡£½©¶õ¤Î²¼¡¢Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤Î°ìµó°ìÆ°¤ò¿©¤¤Æþ¤ê¤è¤¦¤Ë¸«¤Ä¤á¤¿¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤ÇÊóÆ»¿ØÁê¼ê¤ËÂÅ¶¨¤Ê¤à²Ð¤Î¶Ì¥¹¥È¥ì¡¼¥Èá¤òÅê¤²¹þ¤à»Ñ¤âÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÆâÍÆ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥Ù¡¼¥ë¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¡££¶Æü¤Ë»ÏÆ°¤¹¤ë¤ß¤ä¤¶¤¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î´üÂÔ¤äÅ¸Ë¾¤òÌä¤ï¤ì¤Æ¤â¹ª¤ß¤Ë¤«¤ï¤·¡¢³Î¿®¤á¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤êº£¤Ï³§¤µ¤ó¤Ø¤ÎÏÃ¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¶½Ì£¤Î»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬µÕ¤Ë¥¸¥ã¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ä¡×
¡¡µ¼Ô¿Ø¤«¤éÈô¤Ö¼ÁÌä¤Ë»þ¤Ë¤Ï¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¡ÖµÜºê¤Î¤ª¤¤¤·¤¤ÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤Ë¶»¤òÌö¤é¤»¤Ê¤¬¤é¤Ï¤°¤é¤«¤·¡¢³Ë¿´¤ÏÌÀ¤«¤µ¤º¡£Åê¼ê»þÂå¤ËÁê¼êÂÇ¼Ô¤òËÝÏ®¤·¤¿à²Ð¤Î¶Ì¥¹¥È¥ì¡¼¥Èá¤¬¡¢º£¤â»Ø´ø´±¤Î¸ÀÍÕ¤Ë½É¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¸÷·Ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Íâ£´Æü¤ÎÎý½¬¸å¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â»Ø´ø´±¤Ïàµå°Òá¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¡¢¤µ¤é¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¡£¡ÖÌÀÆü¤âÏÃ¤¹¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£Â¾¤ÎÁª¼ê¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤ê¤·¤Þ¤¹¤Í¡£°Ï¤ß¤Ï¤Ê¤·¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡£¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤Ë¾ðÊó¤ò³°¤ËÏ³¤é¤µ¤º¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¡Ö¸×¤Î¥«¡¼¥Æ¥ó¡×¤ò°ú¤¤Ä¤ÄÅ°Äì¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¼é¤ë»ÑÀª¤Ïºò½©¤«¤é°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡
¡¡´ÆÆÄ½¢Ç¤£±Ç¯ÌÜ¤Ê¤¬¤é¤â¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¼ã¤¸×¾¡£¤â¤Á¤í¤óÇ¤¤µ¤ì¤¿´ÆÆÄ¶È¤ËÍ¾Ç°¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï£²£´»þ´Ö¡¢¿²¤Æ¤ë¤È¤°Ê³°¤Ï»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤½¤ì¤¬»Å»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¡£ÆÃ¤ËÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Á¤é¤¬¤É¤¦¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áª¼ê¤Ï¸½Ìò¤Î´Ö¡¢¼«Ê¬¤òËá¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤À¤±¡×
¡¡ÊóÆ»¿Ø¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«¤é¤Î»×¤¤¤ò¥±¥à¤Ë´¬¤¤¤Æ¤â¡¢Áª¼ê¤Ë¤Ï¥Ö¥ì¤º¤ËËÜ¼Á¤òµá¤á¤ë¡£¤½¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä±Ô¤¤»ÑÀª¤³¤½¤¬¡¢£±£µÆü¤Ë½éÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ò¸«¿ø¤¨¤¿àËÜµ¤¥â¡¼¥Éá¤Î¾Ú¤·¤À¡£
¡¡ÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤ËÂÅ¶¨¤»¤º¸½¾ì¼çµÁ¤ò´Ó¤¯¸×¾¤Îà²Ð¤Î¶Ì¥¤¥º¥àá¤¬¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀï¤¤¤Ø¤È²ÃÂ®¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤ò°ìÁØ¸ÝÉñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£