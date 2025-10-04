ソフトバンクの牧原大成内野手（３２）が３日のオリックス戦（みずほペイペイ）で、プロ１５年目にして初めて規定打席に到達した。育成出身選手として初の「首位打者」獲得が確実。２０１０年ドラフト育成５位入団の苦労人が勲章をほぼ手中に収めた。

牧原大はこの日「３番・二塁」で出場し、３打数２安打で打率を３割４厘に押し上げた。３打席に立った時点でシーズン規定打席クリアとなるため、６回に代打を送られて途中交代。パ・リーグでは唯一、打率３割超えでシーズンをフィニッシュする可能性も高まった。

試合後、牧原大は「とりあえず３割を切らなくてよかった。それが一番ホッとしてます。２割台の首位打者…それはそれで記憶に残るかもしれないけど、やっぱり３割いってというところはすごく意識していました」としみじみと語り、胸の内を明かした。

投高打低の昨今、ましてやリーグで牧原大の他に一人もいない「３割打者」の価値は計り知れない。プレッシャーから解放された苦労人の口から漏れた本音が印象的だった。

普段は口数の少ない３２歳は、こんな思いも打ち明けた。「なにせ千賀、拓也に追いつけたのはデカい。拓也でも打撃タイトルは獲ったことがないと思うんで。これからは胸張って同期でも一緒にやってきたと言えるのかなって思います。やっぱり目立つのは２人だったんで…。これでやっと仲間入りできたのかなって思います」。

１０年ドラフトで育成４位が千賀滉大投手（３２＝メッツ）、同６位が甲斐拓也捕手（３２＝巨人）だった。牧原大にしか分からない劣等感――。ド根性ではい上がってきた男らしく、紆余曲折を経て輝かしい勲章を手にした。