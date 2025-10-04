¤»¡¢1,000±ßÂæ¤À¤Ã¤Æ¤¨¤§¤§ーー¥Ã¡ª¡©¡Ú¥ïー¥¯¥Þ¥ó¡ÛÂç¿Í¤ÎÁêËÀ¡ª¡Ö¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¡×
¡Ú¥ïー¥¯¥Þ¥ó¡Û¤Ç¤Ï¡¢Âç¿Í¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÁêËÀ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¡Ö¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤¬¡¢1,000±ßÂæ¤ÇÈÎÇäÃæ¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿À¸ÃÏ¤Çºî¤é¤ì¤¿¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¥È¥ìー¥Êー¤È¡¢¥È¥ì¥ó¥É´¶¥¢¥Ã¥×¤¬ÁÀ¤¨¤ë¹âµ¡Ç½¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤â¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Î¥ì¥Ó¥åー¤Ç¡ú4.5°Ê¾å¤Î¹âÉ¾²Á¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¥Ç¥¤¥êー¥³ー¥Ç¤ËÂç³èÌö¤·¤½¤¦¤Ê¡¢ÃíÌÜ¤Î¾¦ÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¡ª ¥¿¥Õ¤ÊÀ¸ÃÏ¤Ç¥¬¥·¥¬¥·»È¤¨¤½¤¦
¡Ú¥ïー¥¯¥Þ¥ó¡Û¡Ö¥Ø¥Óー¥¦¥¨¥¤¥È¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥«¥ë¥È¥ìー¥Êー¡×\1,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Á°ÌÌ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿Âç¤¤á¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¥È¥ìー¥Êー¡£º¸¶»¥Õ¥¡¥¹¥Êー¥Ý¥±¥Ã¥È¡¢º¸Âµ¤Ë¥Ü¥¿¥óÉÕ¤¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÈ÷¤¨¤¿¡¢µ¡Ç½À¤Î¹â¤µ¤âÌ¥ÎÏÅª¡£¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥¿¥Õ¤Ê¥¹¥¦¥§¥Ã¥ÈÀ¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¥Ç¥¤¥êー¤«¤é¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥·ー¥ó¤Ë³èÌö¤·¤½¤¦¤Ê¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Ï¡¢¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¤Î¥ïー¥É¥íー¥Ö¤Î°ì·³¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¼çÌòµé¤Ë±Ç¤¨¤ë¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤ÇÄêÈÖ¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¹¤È´¤±¤ë
¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ä¥Á¥ã¥³ー¥ëÌÝ¡¢ÌÝ¥°¥ìー¤Ê¤É¤Î¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥«¥éー¤Ë²Ã¤¨¡¢¼çÌòµé¤Ë±Ç¤¨¤½¤¦¤Ê¥Àー¥¯¥ª¥ì¥ó¥¸¤âÂ·¤¦Á´6¿§Å¸³«¡£¥Àー¥¯¥ª¥ì¥ó¥¸¤òÁª¤Ö¤È¡¢¥Ç¥Ë¥à¥¹¥«ー¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥ï¥ó¥Äー¥³ー¥Ç¤â¡¢°ìµ¤¤Ë¹¤È´¤±¤¿°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥È¥ì¥ó¥É´¶¥¢¥Ã¥×¤âÁÀ¤¨¤ë¹âµ¡Ç½¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä
¡Ú¥ïー¥¯¥Þ¥ó¡Û¡Ö¥ì¥Ç¥£ー¥¹Ùû¿å¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡×\1,780¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥ï¥¤¥É¥¹¥È¥ìー¥È¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¡¢¥È¥ì¥ó¥É´¶¤Î¤¢¤ë¥³ー¥Ç¤ò³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ê¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡£¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¿å¤ò¤Ï¤¸¤¯Ùû¿å²Ã¹©¡×¡¢¥³ー¥Òー¤ä¾ßÌý¤Ê¤É¤Î±ø¤ì¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤ËÉ±øµ¡Ç½ÉÕ¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢µ¤·Ú¤Ë»È¤¨¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¥µ¥¤¥É¥Ý¥±¥Ã¥È¤ä¥Õ¥¡¥¹¥Êー¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢5¤Ä¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÁõÈ÷¡£¿þ¤Ë¥¹¥Ô¥ó¥É¥ë¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¥å¥Ã¤È¹Ê¤Ã¤Æ¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Âç¿Í²Ä°¦¤¯Ãå¤³¤Ê¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¥Ô¥ó¥¯¿ä¤·
ÌÝ¥ªー¥È¥ßー¥ë¡¦ÌÝ¥°¥ìー¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥Ô¥ó¥¯¤Î4¿§Å¸³«¡£¤¯¤¹¤ß´¶¤Î¤¢¤ë¿§Ì£¤Ç´Å¤µ¹µ¤¨¤á¤Ë²Ä°¦¤¯Ãå¤³¤Ê¤»¤½¤¦¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤Ï¡¢¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤½¤¦¡£¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥éー¤Ç¤Þ¤È¤á¤ì¤Ð¡¢¥ì¥¸¥ãー¥·ー¥ó¤Ç¤â±Ç¤¨¤ë¤ª¤·¤ã¤ì¸«¤¨¥³ー¥Ç¤¬´°À®¤·¤½¤¦¡£¥¦¥¨¥¹¥È¥´¥à»ÅÍÍ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Àü¤¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
writer¡§mana.i