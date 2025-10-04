5日から地区シリーズ、敵地フィラデルフィアの野球熱は異常

米大リーグのドジャースは4日（日本時間5日）から、フィラデルフィアに乗り込みフィリーズとの地区シリーズ（5戦3勝制）を戦う。ここで脅威となりそうなのが、敵地の異常ともいえる熱気だ。1日（同2日）には有料の紅白戦に3万人以上のファンが集まった。フィリーズの主力選手はファンの力も借りる気満々だ。

2008年以来17年ぶりの世界一へ、フィラデルフィアの熱気は高まるばかりだ。地元紙「フィラデルフィア・インクワイアラー」は1日（同2日）に行われた紅白戦は「ガーディアンズのワイルドカードシリーズ開幕戦よりも客を集めた」と報じている。

この紅白戦は7回制で、有料。同紙は「フィリーズはシチズンズ・バンク・パークでの紅白戦で10ドルのチケットを3万1000枚以上売った。これはガーディアンズがア・リーグのワイルドカードシリーズのタイガース戦の第1戦で売った2万6186枚よりも多い」と地元の空気を伝えている。

今季17本塁打したフィリーズのニック・カステヤノス外野手は、米国の野球専門ポッドキャスト番組「ファウルテリトリー」に出演。公式YouTubeチャンネルの動画で、本拠地ファンのすばらしさを口にしている。

「とても気にかけてくれる。（紅白戦では）どっちを応援していいかちょっと困惑していたけどね。試合が終わった後、彼らに敬意を表して挨拶したよ。大声援を送ってくれる。彼らも興奮していたし、俺たちも興奮した。特別なことが起こってくれるといいね」

さらに司会で、元大リーグ捕手のAJ・ピアジンスキー氏の「ワクワクしている？」という問いに「ああ、もちろんだよ」と応じ「（ドジャース戦は）とても楽しいものになるだろうね。素晴らしいものになるだろう。この環境はクレイジーなことになるよ。どうなるか見てみよう」と期待をあらわにした。



