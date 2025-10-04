µð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ö¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¤¤¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¤¼¡×£Ã£Ó¤Ø¤Î»×¤¤·ãÇò¡¡£³°Ì¤«¤éÆüËÜ°ì¤Ø¡Ö¼º¤¦¤â¤Î¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¡×
¡¡µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤¬£³Æü¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£Ã£Ó¡Ë¤Ø¤Î»×¤¤¤ò·ãÇò¤·¤¿¡£ÌÜ»Ø¤¹¤Ï¥ê¡¼¥°£³°Ì¤«¤é¤Î²¼¹î¾åÆüËÜ°ì¡££±£±Æü¤«¤éÅ¨ÃÏ¡¦²£ÉÍ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë£Ä£å£Î£Á¤È¤ÎÂè£±¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ê£Ó¡Ë¤Ø¡¢¡Ö¾¡¤Ã¤ÆÀª¤¤¤Ä¤±¤Æ¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¤¤¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¤¼¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¶õµ¤¤Ï¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÇ®¤¯Àï¤¦¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤ËµÕÅ¾¾¡¤Á¤¬Áý¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÇÀþ¤ÏÈ¿È¯ÎÏ¤¬Áý¤·¤Æ¹¥Ä´¡£Á°¸þ¤¤Ê»×¹Í¤ÇÃÄ·ë¤·¤Æ¶î¤±¾å¤¬¤ë·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡áÊÒ²¬¡¡Í¥ÈÁ¡Ë
¡¡Ãù¶â£±¤Ç¥ê¡¼¥°£³°Ì¡£Í¥¾¡¤·¤¿ºå¿À¤ËÆÈÁö¤òµö¤·¡¢£±£µ¥²¡¼¥àº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¶þ¿«¤Î·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢£Ã£Ó¤«¤éÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¡¢ÆüËÜ°ì¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ö¼º¤¦¤â¤Î¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¡£Åö¤¿¤Ã¤ÆºÕ¤±¤í¤À¤è¤Í¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤ä¤ì¤ë¤Î¤¬£³°Ì¤Î¥Á¡¼¥à¤À¤È»×¤¦¤·¡£µîÇ¯¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤·¤¿¤±¤É¡¢£Ã£Ó¤ÇÉé¤±¤Æ²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¡£¤½¤Î»×¤¤¤ò¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ë¤µ¤»¤Æ¤ä¤ë¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡£Ä£å£Î£Á¤È¤ÎÂè£±£Ó¤Ï²£ÉÍ¤ÇºÇÂç£³»î¹ç¤Î£²ÀïÀè¾¡À©¡£¹Ã»Ò±à¤Ç¤ÎºÇ½ª£Ó¤ÎÀÚÉä¤ò¤«¤±¤¿Ä¶Ã»´ü·èÀï¤À¡££Ã£Ó¤ÏÁ´¤Æ¥Ó¥¸¥¿¡¼¤ÇÀè¹¶¡£ÎÉ¤¤ÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡¡Ö¾¡¤Ã¤ÆÀª¤¤¤Ä¤±¤Æ¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¤¤¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¤¼¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¶õµ¤¤Ï¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¤ä¤ë¤Î¤ÏÁª¼ê¤À¤«¤é¡£¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç³«¤Ä¾¤Ã¤Æ¤Ç¤¤ë¤«¤À¤è¤Í¡×
¡¡µÕ¶¤Ç¤âÆ°¤¸¤Ê¤¤¡££¹¡¢£±£°·î¤Ï£±£³¾¡£¹ÇÔ£±Ê¬¤±¡£·îÊÌºÇÂ¿£¸ÅÙ¤ÎµÕÅ¾¾¡¤Á¤Ç¡¢¤¦¤Á£³»î¹ç¤Ï£´ÅÀº¹¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹·àÅªÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¡£Åê¼ê¿Ø¤Î½é²ó¼ºÅÀ¤ÎÂ¿¤µ¤Ï²ÝÂê¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤¿¤¬¡¢ÎôÀª¤Ç¤âÄü¤á¤Ê¤¤È¿È¯ÎÏ¤¬Áý¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀèÀ©¤µ¤ì¤Æ¤â¼è¤êÊÖ¤¹ÎÏ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¡£¤½¤³¤Ï¸åÈ¾Àï¤Î¼ý³Ï¡£ÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤â²¿¤È¤«ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÂÎ¸³¤Ï£Ã£Ó¤Ç¤âÀ¸¤¤ë¤È»×¤¦¤è¡×
¡¡£¹¡¢£±£°·î¤Ï£²£³»î¹çÃæ£±£´»î¹ç¤¬£²¥±¥¿°ÂÂÇ¤Ç¡¢·î´Ö¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨£²³ä£¸Ê¬£²ÎÒ¤Ï·îÊÌºÇ¹â¡££±»î¹çÊ¿¶Ñ£´¡¦£°ÅÀ¤Ï¡¢·îÊÌºÇ¹â¤Î£¸·î¤Î£´¡¦£°ÅÀ¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢£µ¡Á£··î¤ËÊ¿¶Ñ£²ÅÀÂæ¤È¶ì¤·¤ó¤À»Ñ¤Ï¤â¤¦¤Ê¤¤¡££Ã£Ó¤â¹¥Ä´¤ÎÂÇÀþ¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¢¤È¤ÏÁ´°÷¤Ç¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤Æ¤ä¤ë¤À¤±¡£Ã»´ü·èÀï¤Ï¥ß¥¹¤·¤¿Êý¤¬Éé¤±¤ë¡£¼é¤ê¤À¤Ã¤¿¤é¼è¤ì¤ë¥¢¥¦¥È¤ò³Î¼Â¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤«¡¢¹¶·â¤Ê¤é¥¢¥¦¥È£±¸Ä¤¢¤²¤Æ¤â¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÀè¤ÎÎÝ¤Ë¿Ê¤á¤ë¤«¤È¤«¡£¤½¤ì¤¬¾¡¤ÁÉé¤±¤ÎºÇÂç¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡ºòÇ¯¤Î£Ä£å£Î£Á¤È¤Î£Ã£ÓºÇ½ª£Ó¤Ï£¶»î¹ç¤Ç£¹ÆÀÅÀ¤È¹¶·â¿Ø¤¬ÄÀÌÛ¤·¤ÆÇÔÂà¡£¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿£µÈÖÂÇ¼Ô¤¬·×£²£²ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤Èµ¡Ç½¤»¤º¡¢£´ÈÖ¡¦²¬ËÜ¤¬½é²ó¤«¤éÊâ¤«¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢·×£´¤Ä¤Î¿½¹ð·É±ó¤ÇÂÇÀþ¤¬Ê¬ÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£º£Ç¯¤ÏÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨£³³ä£µÊ¬£¹ÎÒ¤Î´ßÅÄ¤é¤¬¸å¤í¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö´ßÅÄ¤â¾¡Éé¶¯¤µ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥¡¼¥Þ¥ó¤ÏÁ´°÷¤À¤è¤Í¡£¤Ê¤ê¤Õ¤ê¹½¤ï¤º¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡µð¿Í¤¬¥ê¡¼¥°£²¡¢£³°Ì¤«¤é£Ã£Ó¤ÇµÕÅ¾¤·¤¿Îã¤Ï²áµî¤Ë°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¡£¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤ò¤Ä¤¯¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ö²ÄÇ½À¤Ï¥¼¥í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ï¤±¤À¤«¤é¡£Ìîµå¤ÏºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤·¤Í¡×
¡¡Ëþ°÷¤ÎËÜµòÃÏ¡¦Åìµþ£Ä¤Ç¤â¤¦°ìÅÙ¡¢Ìîµå¤ò¤ä¤ë¤Ë¤ÏÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¡Ö¡ô¥É¡¼¥à¤Ëµ¢¤í¤¦¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÃæ»³¤é¼ã¼ê¤ÎÌöÆ°¤âÉ¬Í×¤À¡£¤½¤ì¤¬²¼¹î¾å¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ö¼ã¤¤Áª¼ê¤¬£Ã£Ó¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤É¤¦´¶¤¸¤ë¤«¡¢¤É¤¦²ù¤·¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦´î¤Ù¤ë¤«¡£¤½¤ì¤¬Âç»ö¡£¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¡Ø¤³¤Î£±ÂÇÀÊ¡ª¡Ù¤È¤«¡Ø¤³¤Î£±µå¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Í¡×
¡¡Ãæ»³¤Ïº£µ¨¡¢Âç¤¤¯ÈôÌö¤·¤¿Áª¼ê¤Î°ì¿Í¤À¡£¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î£±£°£³»î¹ç½Ð¾ì¡¢ÂÇÎ¨£²³ä£¶Ê¬£µÎÒ¡¢£·ËÜÎÝÂÇ¡¢£³£²ÂÇÅÀ¤È¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¡£ËÜ¿¦¤ÏÆâÌî¤À¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤«¤é³°Ìî¤ËÄ©Àï¤·¡¢¸åÈ¾Àï¤Ï¼ç¤Ë¡Ö£¶ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÄêÃå¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤¢¤¨¤ÆÉ¾²Á¤Ï¿É¸ý¤À¡£
¡¡¡Ö¤â¤Á¤í¤ó´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é¤·¤¿¤é¤Þ¤À¤Þ¤ÀÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¡£¤â¤Ã¤ÈÂÇ¤Æ¤ëÎÏ¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£º£Ç¯¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤É¤¦»×¤¦¤Î¤«¡£¥×¥í¤Ï¿ô»ú¤¬Á´¤Æ¡£¤³¤ì¤ÇËþÂ¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤À¤·¡¢¤³¤ì°Ê¾å¡¢¾å¤Ë¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡×
¡¡£²·³´ÆÆÄ»þÂå¤«¤éÃæ»³¤ò»ØÆ³¤·¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤Ã¤ÆÎý½¬¤¹¤ë»Ñ¤ò¶á¤¯¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¡£Éé¤±¤óµ¤¤Î¶¯¤¤À³Ê¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ê¤ë¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢»þ¤Ë¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤â¤«¤±¤ÆÊ³µ¯¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÎéÅÔ¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¥ì¥®¥å¥é¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¡£¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÀ®ÀÓ¤Ê¤é»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤â¤Ã¤ÈìÅÍß¤µ½Ð¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤Ã¤Æ¡£¿¶¤ëÎÏ¤Ï¤¹¤´¤¯¤¢¤ë¤·¡¢¿¤Ó¤·¤í¤Ï¤¹¤´¤¤¤¢¤ë¡×
¡¡£²Ç¯ÌÜ¤ÎÀô¸ý¤Ï¥Á¡¼¥à£Í£Ö£Ðµé¤Î³èÌö¡£Í··â¼ê¤È¤·¤Æ¹¶¼é¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´¤ËºÂ¤ê¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¼ó°ÌÂÇ¼ÔÁè¤¤¤Ë²Ã¤ï¤êÂÇÎ¨£³³ä£±ÎÒ¡£½ÐÎÝÎ¨¤â¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÀË¤·¤¯¤âÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£³³ä£¶Ê¬£²ÎÒ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£Ãæ»³Æ±ÍÍ¤ËÊ³Æ®¤ò¤¿¤¿¤¨¤Ä¤Ä¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤·¡¢¼þ¤ê¤«¤é¤â¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤Í¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È»×¤¦¡£¤À¤±¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤ì¤òËèÇ¯Â³¤±¤ëÆñ¤·¤µ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤Î³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Í¡×
¡¡Ãæ»³¤äÀô¸ý¤òÉ®Æ¬¤Ë¼ã¼ê¤¬£Ã£Ó¤Î¤·¤Ó¤ì¤ëÃ»´ü·èÀï¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤ì¤Ð¡¢À®Ä¹¤Ø¤ÎÂç¤¤ÊÎÈ¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÖÁ´°÷¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó°ìÀï°ìÀï¡¢°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¤Æ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤Ï£±·³ËÜÂâ¤ÏµÙÍÜÆü¤Ç£´Æü¤ÎÁ´ÂÎÎý½¬¤«¤éºÆ»ÏÆ°¤¹¤ë¡£Ç®¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¶»¤Ë²¼¹î¾å¤ËÄ©¤à¡£