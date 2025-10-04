◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島１―６ヤクルト（３日・マツダスタジアム）

広島・小園が自力で“２冠”をたぐり寄せた。４回先頭で痛烈なライナーが遊撃・田中のグラブをはじき、一塁上でガッツポーズ。初回１死の打席は左前へのポテンヒットだった。「ラッキーもあったけど、良かった」。リーグ最多を５２度に伸ばすマルチ安打で１厘３毛差だった阪神・大山を上回り、最高出塁率のタイトルを手中に収めた。

ラスト２試合は９打数無安打でも首位打者は当確していたが、もう一つ勲章を加えた。５月上旬には、新井監督から「弱い姿が見受けられる」と２年ぶりにスタメンを外され、順風満帆な１年ではなかった。「ダメな時があっても、諦めずに最後まで使ってもらえた。そこが一番」。高卒７年目の首位打者と最高出塁率の２冠は、１９年の鈴木誠也（現カブス）以来だ。

シーズン終盤、ライバルの数字をにらみながら起用してきた新井監督は「彼がつかんだタイトル。自分もうれしい」と、たたえた。あと１打席無安打でも大山を下回ることはない。指揮官は「明日もたくさんファンが来てくれると思うので、１打席立ちます」と、４日の今季最終戦の出場を明言。最多安打は中日・岡林に７本差と厳しいが、自己最多の１６１安打から１本加えてシーズンを締めくくる。（畑中 祐司）