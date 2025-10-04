£Ê£²»¥ËÚ£Ç£Ë¹âÌÚ½Ù¡¡£´»î¹ç¤Ö¤ê´°Éõ¾¡Íø¤Ç¾å°Ì¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¯¡Ä£´Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¡¦»³·ÁÀï
¡¡£Ê£²¤Ç£±£°°Ì¤ÎËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤Ï£´Æü¡¢ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¥×¥ì¥ß¥¹¥È¥É¡¼¥à¤Ç£±£³°Ì¤Î»³·Á¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡££±£³»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬³Î¼Â¤Ê£Ç£Ë¹âÌÚ½Ù¡Ê£³£¶¡Ë¤Ï¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·÷¤Î£¶°ÌÂçµÜ¤È¾¡¤ÁÅÀ£·º¹¤Ç·Þ¤¨¤ëÀï¤¤¤Ø¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤â¤Ã¤È²¡¤·¹þ¤ó¤Ç°µÅÝ¤·¤Æ¡¢Áê¼ê¤Î¸Ä¤ò½Ð¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¹¶Àª¤Ë»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤ëÍÍ¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¡£
¡¡Á°Àá£¹·î£²£·Æü¤ÎÀçÂæÀï¤Ï£°¡½£³¤Î´°ÇÔ¡£¡ÖÀµÄ¾¡¢¹¶·â¤â¼éÈ÷¤âÁê¼ê¤ÎÊý¤¬¾å²ó¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡£¹¶·â¤ÏÄäÂÚ¤·¤Æ¤¿¤·¡¢ÏÈÆâ¥·¥å¡¼¥È£°¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¼ä¤·¤¹¤®¤ë¡£¤½¤ì¤¸¤ãÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡£¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ëÇ÷ÎÏ¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¸å¤í¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ÎÆ°¤«¤·¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈºÇ¸åÊý¤«¤é¤Î¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Ç¹¶·â¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Ä¾¶á¤Î£³»î¹ç¤Ç£³ÆÀÅÀ¤ËÂÐ¤·¼ºÅÀ¤Ï£¹¡£¡Ö£Ä£Æ¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Ã¤«¤ê°Õ»×Åý°ì¤·¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡×¤ÈÎý½¬¤Ç³ÎÇ§¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¡£²ò¾Ã¤Ë¸þ¤±¡¢»î¹ç±¿¤Ó¤â²þÁ±¤¹¤ë¡£¡Ö²¾¤ËÀè¤Ë¼ºÅÀ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡Ø¤â¤¦¤¤¤¤¤ä¡Ù¤Ã¤Æ¹¶·â¤Ë¿¶¤êÀÚ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢²æËý¤¹¤ë»þ¤Ï²æËý¤·¤Ê¤¤¤È¡£¤½¤ì¤Ç¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¹¶·â¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢ÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é²æËý¤¹¤ë¤³¤È¤âÀäÂÐ¤ËÉ¬Í×¡£¤½¤ÎÊÕ¤ÏÇ´¤ê¶¯¤¯¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡£ÎôÀª¤òÊ¤¤·¤¿¤¤Í¾¤ê¤Ë½Ð¤ë¡È¾Ç¤ê¡É¤Ï¥»¡¼¥Ö¤µ¤»¡¢¾¡µ¡¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡£Ç£Ë¤È¤·¤Æ¤Î¥»¡¼¥ÖÎÏ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Àµ³Î¤Ê¥¥Ã¥¯¤â¹âÌÚ¤Î»ý¤ÁÌ£¡£¡ÖÁê¼ê¤ÎÊý¤¬±¿Æ°ÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Æ¤Ï¤á¤é¤ì¤Æ¤ë»þ¡¢ÄäÂÚ¤·¤Á¤ã¤¦ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë¤â¤Ã¤È¥Ü¡¼¥ë¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤«¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤·¤ÆÁ°Àþ¤ËÁ÷¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¡¢Î®¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿§¡¹¹Í¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ËÍ¤«¤é¤ÎÇÛµå¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯¸å¤í¤«¤é¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¡£´°Éõ¾¡Íø¤Ï£¸·î£³£°Æü¤ÎÂçµÜÀï¡Ê£±¡»£°¡Ë°ÊÍè¤Ê¤¤¡£¡Ö¥´¡¼¥ë¤ò¼é¤ë¤Î¤Ï¥¡¼¥Ñ¡¼¤È¤·¤ÆÅöÁ³¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¡×¡£¹âÌÚ¤¬Ìµ¼ºÅÀ¤ËÉõ¤¸¡¢¹¶·â¤â³èÀ²½¤µ¤»¡¢¾å°Ì¤Ø¿©¤é¤¤¤Ä¤¯¾¡Íø¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£