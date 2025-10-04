オズワルド伊藤、妹・伊藤沙莉の新居に「デカ過ぎて泣きそうになった」
お笑いコンビ・オズワルドの伊藤俊介が、5日放送の読売テレビの特別番組『もんくもん』（後4：30）に出演し、妹である俳優・伊藤沙莉への“もんく”を明かす。
【番組カット】まさかのロケで遭遇！吉本新喜劇座員夫妻
なるみ、黒田有（メッセンジャー）、ホラン千秋が、世の中にあふれるちょっとした不満「プチもんく」を肴に、ゲストとトークバトルを繰り広げる特別番組。先週に続き2週目となる今回は、ナジャ・グランディーバ、足立梨花、伊藤が登場する。
今回の出演者の共通点は“きょうだいがいる”ということで、「兄弟・姉妹へのもんく」をVTRで紹介。「16歳の姉から“おこづかいやスマホをもらえるのが早い”3歳下の妹へのもんく」「11歳の兄から“友達と遊んでいる時に秘密をバラす”8歳の妹へのもんく」「14歳の妹から“賢い姉と比べられる”2歳上の姉へのもんく」が飛び出す。
スタジオでは、伊藤が「（妹・沙莉は）金なんてうなるほど持ってます。新しい家に遊びに行ったら、部屋がデカ過ぎて泣きそうになった」とこぼす。その流れで、自身が芸人を目指す際に妹のおかげで親の反対がなかったと意外な感謝のエピソードを吐露する。
また、男ばかり4人兄弟の末っ子である黒田から「兄貴の出来が良すぎて俺だけオカンから差別された」とのもんくがさく裂。兄どころか親からのおさがりがあったという黒田少年の悲しい過去が明かされる。
