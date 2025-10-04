◇女子ゴルフツアー日本女子オープン選手権第2日（2025年10月3日 兵庫県 チェリーヒルズGC（6616ヤード、パー72））

5位から出たルーキーの中村心（19＝ヤマエグループHD）が1イーグル、4バーディー、2ボギーの68で回り、首位と2打差の4位に順位を上げた。18番パー5でイーグルを決めるなど好ショットを連発。メジャー初制覇での今季3人目の新人Vが見えてきた。ツアー2勝の堀琴音（29＝ダイセル）が67をマークし、通算11アンダーで単独首位に浮上した。

中村がまたもスーパーショットを見せた。前半の18番パー5、2打目は左の池に近いフェアウエーから残り200ヤード。5Wで振り抜くとピン奥50センチにつけて2オンに成功。スーパーイーグルで観客の喝采を浴びた。前日の2番パー3では小学生以来というエースを達成。連日のミラクルに「狙ってできるものではないけど2つともいいショットで取れたのでうれしい」と笑みがこぼれた。

「優勝」を強く意識する。4月の富士フイルム・スタジオアリス女子でプレーオフに敗れて2位。「目標だった優勝が目の前に来て思いは強くなりました」と話す。トミーアカデミーの6期生。3週前のソニー日本女子プロ選手権では観戦していた中嶋常幸から「トップでヘッドの重さを感じたらいい」と助言を受けると1Wの調子も上向いた。

同じルーキーで05年度生まれの入谷響や荒木優奈らに初優勝で先を越されたが、勢いに続きたい。「凄く刺激をもらっているし、私も頑張ろうって思う。最後まで諦めずに頑張りたい」と中村。高校3年時の23年、14位に入りローアマを獲得した「思い出深い大会」。初日からスーパーショットが続いている。待望の初Vを権威あるメジャーでつかみそうな気配は漂っている。

◇中村 心（なかむら・こころ）2005年（平17）10月25日生まれ、山口県出身の19歳。5歳からゴルフを始める。ECC学園高卒。23年日本ジュニア選手権（15〜17歳の部）優勝。昨年、2度目の挑戦でプロテストに合格。下部ツアーでは出場5試合で2位が2度。ツアー通算48勝の中嶋常幸が主宰する「トミーアカデミー」6期生。趣味は愛犬と遊ぶこと。1メートル61、54キロ。