ナ・リーグ東地区王者のフィリーズが３日（日本時間４日）、地区シリーズ第１戦の本拠地・ドジャース戦を翌日に控えて本拠地のシチズンズバンクパーク（フィラデルフィア）で全体練習を行った。

第１戦に先発する左腕のサンチェス、正捕手のリアルミュートが練習前の会見に出席。第１戦に先発登板し、打者としても出場する見込みのドジャース・大谷翔平投手（３１）との対戦へ、サンチェスは「最近ＬＡで彼と対戦した（３打数１安打、２三振）。それは素晴らしい経験で、本当に特別なものだった。しかし今は投球に集中している。そして自分の感情をコントロールし、マウンドでしっかりとパフォーマンスすることに集中している」と静かに闘志を燃やした。

リアルミュートは９月１６日に大谷が先発した試合は欠場していたが「他の選手の話を聞いていると、彼の投球は本当に素晴らしい。彼は様々な投球を混ぜて我々を巧みに操り、打者のバランスを崩していた。誰もが彼の投球の良さを口にしていた。速球は力強く、変化球も鋭い。だから彼は我々にとって間違いなく手強い存在になるだろうが、彼と対戦するのが２度目になるということは我々の助けになると思う」と意気込んでいた。