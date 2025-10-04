ロボ道 宇宙の騎士テッカマン テッカマン[threezeroアレンジ版]

Amazonにて開催されている「Amazonプライム感謝祭」先行セールの対象商品にthreezeroのフィギュアが追加された。開催期間は10月10日23時59分まで。

セール対象商品には「ロボ道 宇宙の騎士テッカマン テッカマン[threezeroアレンジ版]」や「ロボ道 ヱヴァンゲリヲン新劇場版 エヴァンゲリオン3号機」、「フィグゼロ ULTRAMAN 1/6 ULTRAMAN SUIT ZOFFY [Anime Version] 」などがラインナップしており、お買い得価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

「ロボ道 テッカマン(threezeroアレンジ版)」は、タツノコプロ制作による1975年放送のアニメ「宇宙の騎士テッカマン」にインスパイアされたハイエンドフィギュア。原作デザインから基本シルエットやカラーリングといった本質的な要素を保持しつつ、そこに精密なメカニカルディテールを加えることで現代的なスタイルに再解釈したという。 全高は約20cm。

ダイキャスト製の内部フレームにより、50カ所以上の可動ポイントを実現。素材にはABS、PVC、POM、そして亜鉛合金を用いており、アーマーに適した触り心地をもたらすと共に、自立のためのバランス取りにも生かされている。額のボルテッカ発射口と両目にはLED発光機能を搭載。武器として、双頭の槍「テックランサー」と鞭「テックウィン」が付属する。

テックウィンの鞭部分には内部に金属ワイヤーが入っているため、自由に曲げて表情付けが可能だ。その他、3対の交換式手首パーツ(拳1対、武器保持用の手1対、開き手1対)が付属し、合わせてアニメ劇中で見られた様々なヒロイックなポージングが再現できる。

付属品：テックランサー×1、テックウィン×1(鞭部分の内部に金属ワイヤーが入っており、自由に曲げて表情付けが可能)、交換式手首パーツ×3対(拳×1対、武器保持用の手×1対、開き手×1対)

ロボ道 ヱヴァンゲリヲン新劇場版 エヴァンゲリオン3号機

本商品は、アニメ映画「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」より「エヴァンゲリオン3号機」をロボ道シリーズで立体化したもの。亜鉛合金ダイキャスト製のフレームの採用により48カ所の可動ポイントを実現している。全高は約25cmで素材にはABS、PVC、POM、亜鉛合金を使用。

また、プレイアビリティを向上させる様々なギミックを搭載。通常の腕と交換可能な伸びた状態の腕と、肩拘束具と交換可能な浸食された腕が付属し、劇中で第9使徒に寄生された結果2対の腕を生やした形態を再現できる。背面のエントリープラグのカバーは開閉可能で、中のエントリープラグを露出できる。本体に装着用のエントリープラグは2種類付属し、挿入時を再現するための短いエントリープラグと、抜き出した状態を再現するための長いエントリープラグとの交換式になっている。加えて、破壊されたエントリープラグと、寄生エフェクトパーツ(長いエントリープラグに組み合わせ可能)も付属。アンビリカルケーブルは背中のソケットに着脱可能だ。

また、ポーズの異なる各種手首パーツが付属し、劇中の様々なシーンを再現可能。ロボ道共通アクションスタンドも付属する。

付属品：伸びた腕1対(通常の腕との交換式)、侵蝕された腕1対(肩拘束具との交換式)、交換式のエントリープラグ全3種(挿入時再現用の短いエントリープラグ、抜き出した状態再現用の長いエントリープラグ、壊れたエントリープラグ)、エントリープラグ用寄生エフェクトパーツ、アンビリカルケーブル、交換式手首パーツ6対(拳1対、リラックスしたポーズの手1対、ナイフ保持用の手1対、ライフル保持用の手1対、アクションポーズの手1対、浸食されたアクションポーズの手1対)、ロボ道アクションスタンド

フィグゼロ ULTRAMAN 1/6 ULTRAMAN SUIT ZOFFY [Anime Version]

本商品は、アニメ「ULTRAMAN」シーズン2より、ULTRAMAN SUIT ZOFFYをフィギュア化したもの。全高約30.5cmで、全身に40カ所以上の可動ポイントを有し、両目および胸のカラータイマーにはLEDによる発光機能を搭載している(要AG1電池×4 ※電池は別売り)。精密な塗装とデカールが施され、素材の一部に亜鉛合金ダイキャストおよび金属パーツを使用。

エフェクトパーツは前腕部に装着用のスペシウムブレードが1対と、手首に装着用のウルトラスラッシュが1対付属。他にも、複数の交換式手首パーツが4対付属する(拳1対、ポーズ付きの手1対、リラックスした手1対、スペシウム光線発射ポーズの手1対)。

付属品：スペシウムブレードのエフェクトパーツ(前腕部に装着用)×1対、ウルトラスラッシュのエフェクトパーツ(手首に装着用)×1対、交換式手首パーツ×4対(拳×1対、ポーズ付きの手×1対、リラックスした手×1対、スペシウム光線発射ポーズの手×1対)

(C)Tatsunoko Production

(C)khara

(C)TSUBURAYA PRODUCTIONS (C)Eiichi Shimizu,Tomohiro Shimoguchi (C)ULTRAMAN PRODUCTION CONSORTIUM2